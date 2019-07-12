央行總裁楊金龍：新台幣波動幅度較其他主要貨幣都小　CPI通膨率維持低而穩定

▲央行總裁楊金龍。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行總裁楊金龍今（12）日赴工商協進會會員大會以「央行貨幣政策與台灣經濟發展」為題進行專題演講，楊金龍表示，台灣總體經濟表現穩健，不論是CPI通膨率或是匯率波動幅度，都相較其他主要國家來的穩定。

楊金龍指出，台灣近20年總體經濟表現穩健，2000~2018年台灣經濟成長率平均為3.62%；人均GDP由2000年的14,941美元，逐步增加到2018年的25,026美元。。

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而就物價穩定的表現來看，2000到2018年台灣CPI通膨率及核心通膨年增率分別為1.01%及0.85%，顯示新台幣購買力長期保持穩定。且與其他主要國家比較，台灣CPI通膨率確實維持低而穩定。

▲ 台灣經濟成長率與人均GDP。（圖／中央銀行提供，下同）

而就國際收支觀察，台灣經常帳長期維持順差，2018年為718.7億美元；商品貿易順差貢獻亦大，2018年商品貿易順差為674.3億美元。

2000到2018年台灣經常帳順差對GDP比率也是逐步攀升，由2000年的2.5%，上揚至2018年的12.2%，這段期間平均為8.6%。另觀察國際投資部位，截至上年底，台灣對外資產達2兆488.7億美元，對外負債為7,683.7億美元，對外淨債權達1兆2,805億美元，成為全球第五大淨債權國。經常帳順差主要反映國外淨債權持續增加，也反映出國內存在超額儲蓄的現象。

另一方面，楊金龍指出，本國銀行資產品質良好，2000~2018年放款與投資平均年增率為4.03%。其中全體貨幣機構放款與投資以民間部門債權為主，這段期間平均比重為80%；顯示市場資金充裕，國內貨幣傳導機制順暢。

針對經濟危機的貨幣調節，楊金龍表示，央行在2008年金融危機之時進行7次調降利率政策，累積降幅達2.375%，並配合資本移動管理措施，維持新台幣匯率穩定，使台灣安然度過危機，經濟迅速恢復。

此外，因台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，資本移動十分頻繁，匯率波動幅度不宜過大，而新台幣匯率維持動態穩定，有利市場參與者從事交易，促進國內經濟資源最適配置，同時有助央行達成法定經營目標。長期以來，新台幣匯率維持動態穩定，相對其他主要貨幣（如日圓、韓元、歐元及新加坡幣等）波動較小，是台灣維持金融穩定及防範金融危機的重要支柱。

▼ 央行動態穩定的匯率政策對台灣經濟的好處。（表／中央銀行提供）

此外，今年受到全球經濟成長動能減弱及美中貿易摩擦衝擊，亞洲主要國家出口多呈負成長。台灣出口減少3.4%，表現僅次於香港（6.4%）、中國大陸（0.4%）及泰國（-3.1%），仍優於馬來西亞（-4.2%）、日本（-6.2%）、南韓（-8.5%）及新加坡（-9.8%），而今年6月，台灣出口已轉為正成長0.5%。