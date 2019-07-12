亞泥礦權展延受阻　經部：研議判決書後再決定是否上訴

▲亞泥新城山礦場礦權展延案遭遭台北高等法院撤銷，經濟部表示，將待收到判決書後研議內容，並強調會在環境保護、法治與經濟發展之間尋求平衡點。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部前年准許亞泥在花蓮太魯閣採礦權展限20年，當地居民提出行政訴訟，昨（11）日遭台北高等行政法院判決，撤銷訴願決定及原處分。經濟部表示，將於收到判決書後，就法制、產業發展、社會環境及原民權益研議，再決定是否提起上訴。

2016年底，亞泥依礦業法第13條規定提出申請新城山礦區採礦權展限。經濟部審查後，在2017年3月14日核准礦權展限，期限到2037年，遭居民提起行政訴訟。台北高等行政法院之所以判經濟部敗訴理由，是在核准礦權展限時，沒有踐行原基法第21條規定的諮商同意權，因此判居民勝訴。

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▲亞泥董事長徐旭東曾表示，亞泥一直對原住民表達關懷，協助原住民住家整修，對原住民的關懷絕對不輸任何人。（圖／記者林敬旻攝）

對於判決結果，亞泥表示，將依法提起上訴，並強調訴願期間不影響營運。

亞泥表示，花蓮礦場的礦權展限是舊權利的延續，並非新權利設定，按規定不適用《原基法》相關規定。此案判決一開，對國內所有已核准或申辦中、牽涉到礦權展限及土地開發相關案件，都將造成嚴重影響。

對於礦權展限，亞泥指出，行政院在2016年跨部會會議上已經認定，新礦業權設定階段或既有礦業權之新礦業用地核定階段踐行，才需要踐行《原基法》第21條規定。

經濟部表示，經總統106年12月28日於原轉會第4次委員會議中裁示：「針對亞泥新城山礦場議題，建議由經濟部邀請原轉會委員、太魯閣族當地部落會議代表，與亞泥公司共同討論當前面臨的情況，謀求解決爭議的可能性」，目前已召開過3次三方正式協商會議，以尋求三贏解方。