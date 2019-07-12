《復仇者聯盟4》好威！刺激6月電影娛樂稅破千萬元　年增逾兩成

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》限量紀念海報。（圖／迪士尼提供）

記者吳靜君／台北報導

《復仇者聯盟4》上映時，在台灣掀起了一股旋風，在短短的時間內就累積數億元的票房，盛況在各大電影院看得見外，不只如此，娛樂稅也可以看到復仇者聯盟的貢獻與盛況。因為《復仇者聯盟4》的票房亮眼，也使財政部注意到娛樂稅的變化，根據統計，今年6月電影娛樂稅收入有1,070萬元，相較於去年同期的867萬元，年增率大為成長23.5%。

就今年前5個月各月的表現，確實也看見《復仇者聯盟4》的表現，今年1月的電影娛樂稅收有1,115萬元，主要是因為聖誕節大檔期貢獻；2月即降為590萬元；3月也僅有766萬元；4月873萬元以及5月的986萬元，足以顯示若非旺季或大檔期，電影娛樂稅單月很難破千萬元。

請繼續往下閱讀...

而《復聯4》是約4月底上映，票房的電影娛樂稅會反映在6月的稅收上，從電影娛樂稅收統計來看，就可以看出《復聯4》的熱度以及台灣觀眾的喜愛。

累計今年上半年的電影娛樂稅有5400萬元，相較於去年同期的6000萬元卻略有下滑，財政部官員透露，主要去年上半年也有熱門電影上映，例如《復仇者聯盟3》、《黑豹》、《侏儸紀世界》等。財政部統計，今年6月的娛樂稅為1.04億元，累計上半年的有9.4億元，而今年上半年貢獻娛樂稅最為大宗者仍是娃娃機，累計今年上半年，娃娃機娛樂稅收有1.8億元。