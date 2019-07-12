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中連貨運本月底提前解雇約800名員工　轉型不動產租售公司求生存

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▲中連貨連為國內成立六十五年的老字號貨運公司，因公司轉型需求解雇公司員工。（圖／翻攝自中連貨運官網）

▲中連貨連為國內成立六十五年的老字號貨運公司，因公司轉型需求解雇公司員工。（圖／翻攝自中連貨運官網）

記者林淑慧／台北報導

老字號貨運公司中連貨運，今年四月宣佈規劃退出貨運市場，客戶紛紛轉單，公司規劃今（12）日將出最後一趟貨運車，並提前於七月底解雇員工，未來將轉型為不動產租賃公司求生存。

中連貨運表示，因公司規劃退出貨運市場，轉型以不動產租售業務為主，在客戶紛紛轉單、部分員工另謀出路下，公司貨運業務提前結束，預計於本月底解雇約800名員工，未來公司需求人力將不到二十人，意即將大幅解雇上千名員工。

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中連貨連為國內成立六十五年的老字號貨運公司，近年因國內經營環境競爭激烈，加上一例一休等勞工法令趨嚴、車輛環保標準提高、人力聘僱不易，加上運價只依油價調整，無法反映成本變動，今年四月公告擬退出貨運市場，轉型以不動產租售業務為主。

依據財報，截至今年三月底，中連貨運員工數約1055人，公司規劃轉型後的人力需求將不到二十人，對於大幅解雇現有員工，中連貨運主管表示，會在確保員工的權利下，儘可能協助員工轉業。

中連貨運主管坦言，自從一例一休上路以來，不僅為排班增聘人力不易，週休二日也須依照法規，難以加班接生意，勞動成本不斷增加，造成營運壓力；再者，空污法修法後要求業者加速淘汰老車，也成為壓垮公司營運的最後一根稻草。

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關鍵字：中連貨運,裁員

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