台灣資金開始回流　謝金河：政府一定要做對的事

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（12）日在臉書以「下一個即將發生的巨大變化！」為題發文指出，過去30年中，台灣許多的人流、物流和金流全往外流，但近期台灣資金逐漸回流，「眼前台灣的錢不再大舉外逃了，台灣有機會逐漸恢復活力，但最重要的是政府一定要做對的事！」

謝金河提到，「過去卅年，唱衰台灣是主調。」他認為，大家總是互相指責，但都沒有去探究問題的源頭，其根本原因就是在過去的30年中，台灣許多的人流、物流和金流全往外流，尤其是西進成了擋不住的潮流。

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他指出，在過去30年中，世界出現極大變化，「今天美國道瓊工業指數越過27000點，S&P500指數站上3000點，這都是歷史的旅程碑。」但與這樣亮眼的數字相比，道瓊工業指數在30年前僅有2500點左右；但台灣的加權指數最高衝上12682點；那年日本泡沫經濟吹破前，日經指數最高達38957點；香港恆生指數30年前只有1850點左右，今年最高到33464點；就連號稱最不愛炒股的德國，德國DAX指數也從1650點漲到13950點。

謝金河表示，30年前台灣資金源源不絕外逃，但近期因為中美貿易戰，意外促成台灣資金回流，據截至本周的最新統計，台商企業登記回台投資89家，金額達4441億元，財政部長蘇建榮估今年回流資金可能逾8000億，沈榮津部長保守估計7000億，政務委員龔明鑫估到2025，台商回流資金可能超過4兆台幣。

他分析指出，假如台灣外流的資金開始回流，將改變台灣過去30年面黃肌瘦的窘境，「也許大家可以不用再天天看衰自己了。」但這必須政府做對一些事，例如著手解決五缺問題。他認為，「眼前台灣的錢不再大舉外逃了，台灣有機會逐漸恢復活力，但最重要的是政府一定要做對的事！」