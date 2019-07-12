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Smart智富／靠保單儲蓄，李佳芬34張保單完整公開

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▲▼靠保單儲蓄，李佳芬34張保單完整公開。（圖／《Smart智富》月刊提供）

▲靠保單儲蓄，李佳芬34張保單完整公開。（圖／《Smart智富》月刊提供，下同）

《Smart智富》月刊／陳佩儀

根據監察院公職人員財產申報資料顯示，韓國瑜跟老婆李佳芬共申報18張有現金價值的壽險保單，但卻未見保單價值，被質疑形同一個「隱形金庫」。對此，《Smart智富》月刊特別邀請李佳芬，以及2位保險資歷逾20年的認證理財規劃顧問（CFP），將18張保單攤在陽光下讓大家看清楚、講明白。

將李佳芬帶來的保單一張張攤開盤點，我們發現韓國瑜一家5口共有34張保單，其中壽險主約18張，醫療險、意外險主約16張。認證理財規畫顧問（CFP）李安昇說，他們家第一張保單從82年開始投保至今，18張具有現金價值的保單中，目前已經有11張繳滿了。而剩下7張保單中，李安昇指出，今年2月買的那張美元利變型壽險，保費高達美金8萬5,000元，乍看之下還真有點藏錢嫌疑，不過一對照前面的保單發現，是業務員太厲害。今年2月剛好有一筆滿期金到期，業務員就這麼無縫接軌的直接把滿期金轉到另一張保單，同一包錢再轉而已。

請繼續往下閱讀...

負擔最重的時候， 1年要繳60萬元保費

談起這些保單，李佳芬回想，「保費負擔最重的時候，大概1年要繳60萬元，平均1個月大概5萬左右。」92、93年那時候，覺得繳起來有點吃力，本來想解約，但業務員勸她不要，因為利率真的蠻高，建議她做保單貸款，她大概貸了2年左右，趁手頭比較寬裕就趕緊繳回去。

李佳芬說，104年保單陸續繳滿，那時候財務狀況比較寬鬆，也有錢再繳新的保單。她強調，自己不是一個很會理財的人，也沒有時間看股票，對很多理財的工具都不太熟悉，加上父母親理財觀念保守，會買保險當作儲蓄，除了投資風險低外，也是強迫自己存錢作為教育金和退休金。

認證理財規畫顧問（CFP）陳敏莉說，盤點李佳芬全家保單後，發現除了18張有現金價值的壽險保單外，另外16張都是醫療類、意外險等單純保障性質的保單，包括為了兒女出國念書而投保的海外留學保險，雖然還不足以彌補海外就醫高額費用的風險，但是至少顯示她很注重保障功能，懂得用保險移轉財務風險，這是正確的觀念。

而在壽險保單的部分，雖然她一度覺得繳費有點吃緊，不過她在現金流的管理上還算有敏感度，後來新的保單也是在舊保單繳滿後騰出繳費能力，加上滿期金和一些積蓄，用短年期保單重新存入新的保單中。

整體來看，李佳芬就跟一般消費者沒有什麼兩樣，希望用保險養保險，強迫儲蓄，滾存出一筆資產。只是，她對於保單預定利率下降趨勢沒有概念，對保單的報酬率也有錯誤認知，誤以為「宣告利率」就是「保單報酬率」，其實她的保單儲蓄效果並不如她的預期。

同時，陳敏莉顧問提醒，在過去預定利率高達7％～8％的時代，那時候買到的「正宗儲蓄險」（兼有身故給付和生存金給付的生死合險），現在回頭看效果是好的。不過隨著市場利率下降，加上壽險還是會有死亡保障費用以及營運費用攤提，儲蓄效果並沒有想像中那麼好；如果買儲蓄險的目的是強迫儲蓄、長期儲蓄、幫自己累存老本，那要等時間拉長，儲蓄效益才會顯現。

▲▼靠保單儲蓄，李佳芬34張保單完整公開。（圖／《Smart智富》月刊提供）

▲▼靠保單儲蓄，李佳芬34張保單完整公開。（圖／《Smart智富》月刊提供）

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關鍵字：李佳芬,保單,商周,韓國瑜,公職人員財產申報,壽險,Smart智富

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