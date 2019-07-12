大立光揭5G手機鏡頭趨勢：強調影音、大光圈、多P　

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

由於在手機鏡頭市場稱霸，大立光鏡頭的技術與應用被視為是手機市場的風向球。大立光執行長林恩平於法說會揭露，下一代5G手機一定會有動態拍攝播放（vIdeo）的功能，所以對光線和亮度會更加在意，另外多P（鏡頭片數）趨勢不變；至於先前透露的新科技（new technology）已經送樣，但林恩平對於應用面卻是保密到家。

雖然今年的蘋果新機仍是4G，但市場對5G手機已經充滿期待，尤其在拍照功能上，林恩平透露，市場導入5G後，一定會有拍攝播放的影音功能，光圈就要更大，也因為光圈越大，所需要管理的光線就越多，需要更多的鏡頭片數來管理光線，至少是6P鏡頭（6片塑膠鏡頭）。

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然而5G功能的手機鏡頭是前鏡頭還是後鏡頭，林恩平表示，大立光只負責把鏡頭交給客戶，客戶不會跟他講是前置或後置。

至於5G手機是否鏡頭要變得更小？林恩平表示，前鏡頭因為對外觀影響較大，的確會要比較小的鏡頭，但後鏡頭藏在機身，所以沒差。然而，大立光反而為了因應手機全屏幕的趨勢，致力於發展小鏡頭。

由於高階鏡頭片數越多，畫質和解析度也越強大，在7P（7片塑膠鏡頭）方面，林恩平表示，已經出貨許久，且下半年出貨量會比上半年增加；8P（8片塑膠鏡頭）則是已經被客戶列入參考設計（design-in）階段，就看客戶用不用。林恩平很有信心表示「大多數design in都會採用」。

大立光於上月股東會首度鬆口考慮採用混搭鏡頭，也就是打破過往全塑鏡頭的傳統，可能導入玻璃鏡頭加塑膠鏡頭（G+P）於高階手機，林恩平則是再次表示，客戶有要求，就不排除加玻璃鏡頭，這是很成熟的技術，沒有困難，自製與外購都有可能。

法人也關心潛望式鏡頭是否有可能多達6P（6片塑膠鏡頭），林恩平表示，以目前的空間是沒有問題。