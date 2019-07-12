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先探／記憶體族群誰享轉單效應？

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（圖／先探投資週刊 提供）

美中貿易戰才剛協議休兵不久，日本和南韓卻另闢戰場，掀起「日韓貿易戰」，若雙方關係持續惡化，恐衝擊全球半導體產業。

【文／劉瓊雯】

美中貿易戰在六月底「大阪川習會」後出現轉折，雙方協議暫時停火休兵，但是一波為平一波又起，東北亞地區的日本與南韓卻另闢戰場，掀起「日韓貿易戰」，日本經濟產業省在七月的第一天便宣布，從四日起對南韓實施嚴格的半導體出口限制，控管相關原料出口到南韓，將從原先的免申請出口許可，改為逐案審核，預計審查時間為三個月，同時評估將南韓從放寬限制的「白名單國家」中剔除。

相較於美中之間主要爭端是貿易、智慧財產權和科技主導地位，日韓的開戰導火線則是源自於二次大戰的「徵用工」訴訟案，在一八年十一月南韓法院判決新日鐵住金、三菱重工業等日本企業須賠償二戰期間四名在該公司服勞役的南韓徵用工，每人一．一億韓元，不過日本政府認為徵用勞工問題早在一九六五年簽署的「日韓請求全協定」後解決，現在南韓沒道理再提出賠償要求，要求南韓政府修改決議。

請繼續往下閱讀...

日本壟斷半導體原料市場

日本加強出口管制的原料包括電視和智慧型手機OLED面板常用的氟化聚醯亞胺（PI）、半導體製程不可或缺的光阻劑（resist）、氟化氫（hydrogen fluoride）等三大關鍵電子材料，這三種化學品，是半導體、智慧手機、OLED面板等高科技產品中不可或缺的原料，管制的三種材料幾乎由日本壟斷全球市場，日本在全球的氟化聚醯亞胺和光阻劑市占率達九成以上，氟化氫的市占率則逾七成。

南韓是全球最大的半導體生產國，南韓貿易協會指出，受管制的三項原料，南韓對日本的依存度高，氟化聚醯亞胺的依存度達九三．七％、光阻劑九一．九％、氟化氫四三．九％，對依賴日本原料的南韓電子大廠來說，日本的管制措施勢將衝擊南韓科技產品的生產線及供應鏈，首當其衝的是當地半導體和顯示指標廠三星（Samsung）、LG、SK海力士（SK Hynix Semiconductor），恐產生原料來源不足的問題。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2047期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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關鍵字：先探投資週刊,日韓貿易戰,日本,南韓

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