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先探／強勢股啟示錄

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（圖／先探投資週刊 提供）

川習會後原本市場認為已無較大變數，接下來就看聯準會降息幅度，但美國商務部仍傳未放行高科技產品輸中、日韓貿易戰意外開打，也使台股除息行情熱度下降；不過全球資金多是事實，等待時間化解危機後，台股有機會再度展現韌性；包括科技及傳產內需族群都有其機會。

文／方亞申

美國六月ＩＳＭ製造業指數自五一．七，是二○一六年十月以來最低水平，但降幅小於預期，惟新訂單指數降至五○的榮枯分界點；全球矚目的美國大幅降息，又受到上周最新公布就業人口超過預期，市場認為將降低聯準會降息幅度，美股又找到拉回理由，尤其川習會後美中貿易戰一度趨緩而美股大漲，道瓊及標普都創歷史新高後，短線拉回測試支撐。近日四大指數拉回，但是就絕對數字而言，道瓊、標普及Nasdaq都還很接近歷史高點，且月線加速上升，與十日線逐漸接近，只要道瓊守穩二五六○○點、標普二九三○點、Nasdaq的七九六○點關卡，都還是屬於超強。倒是半導體指數又傳出美商務部不發給賣華為產品許可，究竟當時川習會川普說放寬是真的？仍待觀察。不過隨後就要看即將公布的企業第二季財報，半導體公司受美中貿易戰影響最大，屆時季報利空及對後市展望正好測試股價支撐，就指數上費半正進行季線一四四○點防守戰，若失守或退向季線及年線一三五○點之間大箱型。

國際變數影響買股意願

請繼續往下閱讀...

當然最受注意的，就是這次聯準會開會降息幅度，以六月開會（當時美中貿易戰未見緩和）紀錄，顯示降息是必然、只是幅度多少？而以三大指數都已回到歷史高點且就業狀況依然火熱，降低聯準會降息兩碼可能性。

另外，七月以來大事就是日韓貿易戰，安倍學川普也拿關鍵性原料出口韓國嚴格審查，雖然牽涉到二戰，韓人要求賠償，日本卻認為政府對政府已賠償過，對於韓國法院判決不以為然，進而對輸韓三項重要化學產品嚴審，由於事關OLED面板、半導體記憶體等製造，韓國又是兩項產品輸出大國，正值下半年出貨旺季，若受影響可能波及許多重要電子產品包括蘋果手機在內，韓股從上周下半周起拉回超過三％，指數又呈現空頭走勢，距離去年底收盤二○二六點不到四○點，三星及ＬＧＤ股價七月以來一度各大跌六％及八％，兩國之間何時解決看來又要等美國老大哥決定，不過時間若拖久，不僅對下半年日韓電子出口有影響，台灣恐怕也要遭受波及，政府正密切觀察。

日股拉回但幅度不若韓國大，惟觀望氣氛延燒至中國、台灣加上香港，中國受到經濟數據不佳，上證指數跌破三千點，滬深股市及滬深三○○指數都跌破季線，轉為箱型，上證最大權值股及股王中國平安保險及貴州茅台這次彈升不是回歷史高檔就是創新高，如今也跌破整數關卡。香港恆生指數也跌破季線，最弱勢的國企股指數這次不僅未彈過季線，最近拉回又跌破所有均線呈現空頭排列。亞洲地區除新加坡、菲律賓及泰國外，近一周股表現都不好，印度甚至連續長黑。不過若觀察歐洲股市如德國、法國、荷蘭、希臘等都是高姿態來到今年高點附近；拉丁美洲的巴西及降息的紐澳股市都創新高，可以說國際股市進入七月表現三分之二都還不錯；亞洲大中華及韓國則是較弱勢。

接下來就看下旬聯準會開會變數了！據金融時報報導，ＡＳＲ訪調的逾兩百位基金經理人預估，未來十二個月全球經濟陷入衰退的可能性達到四五％，並預料全球股市與企業獲利也將小幅下滑。但是要知道一點，全球資金氾濫，負利率資金超過十三兆美元，一旦美國降息不管是一碼或兩碼，只會刺激國際資金更多，對於風險性資產依舊有利。

台股基本面傳喜訊

而台灣基本面開始傳出較好消息，六月出口二八三．九億美元，年增○．五％，不僅擺脫出口連七黑，更創下歷年同月最高，跌破市場眼鏡。財政部分析，台商回流、積體電路出口好轉以及對南韓油品出口強勁，是出口表現優於預期的三大功臣。且觀察上半年出口表現，前六月累計出口一五八二．三億美元，年減三．四％，惟對美、日出口規模雙創歷年同期新高，分別年增十七．四％及一．七％，尤其對美國成長是近十三年來最高，難怪ＣＮＮ說台灣是美中貿易戰四大受惠地區之一。

台股進入七月除了一日長紅外，就開始盤跌退守季線一○六九三點，當然其中不少個股除權息蒸發指數，還有台積電傳聞Nvidia七奈米訂單被三星搶走利空，不過若把台股指數還原權息，其實現在已接近一○九○○點，也是今年高點附近，走勢其實較中港、日本、韓國強。台股企業將年預計配發約一．四三兆台幣，殖利率約四％的條件，相對於全球嚴重負利率，且台幣匯率又相當穩健，的確較吸引外資。不過目前外資放假去，所以台股量縮至千億元以下。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2047期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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