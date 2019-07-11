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大立光產能滿載　「8月看客戶怎麼拉」第3季不確定性高

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▲▼大立光股東會會後記者會-林恩平。（圖／記者周宸亘攝）

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光今（11）日舉行第2季法說會交出亮眼成績單，毛利率回升至69.6%，為近三個季度以來新高，然而展望第三季卻相對保守。大立光執行長林恩平表示，目前產能滿載，但只能確定7月比6月好，8月「要看客戶怎麼拉（貨）」。

林恩平表示，即使現在產能滿載，也不代表客戶拉的貨一定是目前正在生產的。

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對此，法人解讀，林恩平說法有兩種意義，第一是大立光對8月的不確定性和掌握度不高，與下半年充斥中美、日韓等貿易戰等不確定性因素有關第二是暗示即使目前產能滿載，也不一定會貢獻到8月的營收。

法人提問，林恩平對於滿載的定義為何？林恩平表示，由於製程有很多道，若從組裝端看稼動率不可能滿載，他所說的滿載是指產線規格已經開好，涵蓋開模、設計、鍍膜等製程。

對此法人認為，這表示大立光的人員和裝備都準備好了，處於最佳狀態，然而「萬事俱備，只欠訂單」，等客戶單子一來，就可以馬上生產。

由於中美貿易戰不確定因素仍在，且加上今年蘋果新機是「末代4G手機」，市場期待不高，法人關心客戶端與通路端可能存在「清庫存」的疑慮，林恩平表示不便評論，僅表示目前有些客人訂單是OK的，有些（訂單）上（增加）也有些下（減少）。

對於中美貿易戰對大立光的影響，林恩平僅表示「目前還好」。

大立光今年來持續購買土地，對於蓋新廠房的需求若渴，林恩平也表示，現在的產能和去年同期相比，是有增加一點。至於蓋新廠的時間表，林恩平則維持先前股東會時所說的「還在審查中，不知道什麼時候開始動工」。

林恩平表示，會持續擴廠。然而因目前產能已滿載，若還需要增加產線，將可能現地利用。林恩平表示，目前樓地板面積和設備都足夠。

大立光第2季財報，營收、毛利、淨利都較第1季有顯著增長，尤其毛利大增五成以上。大立光第2季營收為148.81億元，季增43%，年增15%；營業毛利為97.99億元，季增55%，毛利率為69.6%，較上季增加5.43個百分點；稅後淨利為89.27億元，季增29%；每股稅後盈餘為48.84元，較第1季37.67元增加11.17元，增加29%。

ET快訊
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關鍵字：大立光,法說會,華為,蘋果

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