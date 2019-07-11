國銀分行家數連5年減少、ATM台數反增　金管會點出原因

▲根據金管會統計，截至今年5月底，本國銀行分行家數降至3,397家，也是連續5年下降。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

在金融科技衝擊下，民眾到實體銀行的需求下降，也讓銀行整併分行據點，今年迄今國內首度出現沒有銀行申請增設分行的現象。金管會（11）日表示，本國銀行分行家數儘管逐年遞減，不過ATM台數和就業人員則持續增加，顯示國銀對法遵、資安人數需求是增加的。

根據金管會統計，自2014年至2019年5月底，本國銀行分行家數依序為3,460家、3,442家、3,430家、3,417家、3,403家以及3,398家，顯示近5年來分行家數有逐步衰退的趨勢；截至今年5月底，申設分行的銀行首度掛零。

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另觀察ATM增設台數情形，近5年ATM增加台數分別為2萬7,107台、2萬7,363台、2萬7,240台、2萬8,298台、2萬9,612台、2萬9,701台；至於分行就業人口數則為14.1萬、14.5萬、14.8萬、14.9萬、15.1萬人。由此可見，ATM和就業人口數均呈現遞增態勢。

金管會銀行局官員表示，金融科技浪潮衝擊下，銀行分行家數儘管減少，不過ATM裝設台數卻逐年增加，加上本國銀行的就業人員也同步遞增，顯示國銀對法遵、資安人數需求是增加的，對於銀行未來走實還是走虛，金管會將會密切觀察。

值得一提的是，2017年銀行申設家數高達32家，銀行局官員指出，當時有一家銀行一氣增設15家分行，不過後來未達標準而未獲准。至於2017、2018年銀行已核准卻未設立家數各有3家，該名官員也說，各種五花八門的問題都有，像是涉及土地建物安全設施、房東不租等情況，不過原則上一年要設立，若業者申請展期一年，通常也會視情況核准。