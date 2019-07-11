「藏富於外」愈來愈難　台明年9月將與日、澳交換資訊

▲KPMG安侯建業舉辦「公司租稅治理新境界—董事會面對租稅天堂經濟實質規範、CRS及境外資金回台專法之挑戰及因應」研討會。（圖／KPMG提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部政務次長吳自心參加KPMG安侯建業聯合會計師事務所舉辦的「公司租稅治理新境界—董事會面對租稅天堂經濟實質規範、CRS及境外資金回台專法之挑戰及因應」研討會。他表示，全球政府推動避稅政策，已經成為趨勢，從2017年12月起，歐盟陸續公布及更新稅務不合作名單，對於稅務不透明或經認定有害租稅公平的國家，準備祭出防禦性的手段。

2017年12月起，歐盟陸續公布及更新稅務不合作國家名單，包含巴哈馬、百慕達、BVI及開曼群島承諾承諾在2019年底前完成集合投資工具經濟實際完成集合投資工具經濟實質相關法令，2022年經濟合作發展組織(OECD)也將檢視租稅天堂經濟實質法實施成果，確保相關監督機制資訊蒐集及交換的有效性。因此吳自心建議，台商應盡速依營運實質調整投資架構及全球布局，降低租稅風險。

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而在CRS金融帳戶資訊交換對台商的影響，吳自心說則說明國際稅務資訊交換合作上有三個要點，包含OECD界定國際新資訊透明標準之一為「稅務用途資訊(含金融帳戶資訊)自動交換」，2018年底90個國家或地區以實際交換，包含日本、新加坡、中國大陸、香港、印尼、馬來西亞、澳洲、紐西蘭，已經交換了4,700萬個帳戶資訊，帳戶價值已經達到4.9兆歐元(約新台幣174兆元)，最後還是透過CRS機制，可預期海外資金曝光風險提高，未來依賴資訊不對稱的「藏富於外」情形愈來愈少。

吳自心強調，到今年6月各國實施自願性稅務遵從機制（CRS），已經使全球增加950億歐元(約新台幣3.3兆元)收入。此外，台灣目前簽署CRS則有日本和澳洲2國，計畫在明年9月進行首次資訊交換，將與日本、澳洲進行帳戶資訊交換。