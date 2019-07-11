華碩成印尼筆電代名詞　消費性筆電連續21季蟬聯NO.1

▲華碩在印尼雅加達盛大舉辦新品上市記者會。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（11）日公布，依據知名市調公司最新資料顯示，華碩一般消費性筆記型電腦第一季，以41%的市佔席捲印尼市場，創下自2014年以來，連續21個季度穩坐冠軍寶座的亮眼紀錄，今年有機會再挑戰過半市佔，成長動能強勁。

華碩表示，電競筆電方面，第一季同樣以平均57%的壓倒性市佔奪下第一，大幅領先第二名超過40個百分點，其中高階電競筆電市佔更高達73.2%，成為印尼當地筆記型電腦的代名詞。

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▲華碩宣布與知名運動潮牌Under Armour跨界合作，推出新款聯名外套。（圖／華碩提供）

同時，華碩今天在印尼雅加達盛大舉辦新品上市記者會，推出多款搭載Intel第9代處理器的ROG新品，包括以輕薄機身著名的Zephyrus系列、ROG Face Off概念機、全新ROG Strix系列電競筆電、ROG Strix GL12CX電競桌機。

此外，華碩持續搶攻印尼當地市場，發表會中更宣布與知名運動潮牌Under Armour跨界合作，推出新款聯名外套，並齊集多位合作夥伴，像是電競常勝軍Rex Regum Qeon(RRQ)、PUBG戰隊Aerowolf，攜手ROG推升整體電競生態圈。