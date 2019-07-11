中小企業放款今年前5月「達成率」才3成　這3家銀行減少最多

▲金管會每年會訂下國銀對中小企業放款目標，2019年設定為2,700億元，目前達成率30.26%。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（11）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，今年5月份較去年12月底，國銀放款單月增加564.14億元，距離目標達成率僅達30.26%，其中華南銀、台銀和台中銀3家共減少365億元。

根據金管會統計，截至今年5月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆5,197億元，較上月底增加564.14億元，較去年底增加817億元。金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2019年設定在新增2,700億元，累計今年目標達成率達30.26%。

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統計指出，今年5月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.55%，占民營企業放款餘額比率為64.28%，分別較上月底的比率減少0.17個百分點及0.21個百分點。

另外，今年5月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.41%，較上月底減少0.02個百分點。

值得留意的是，今年5月底相較於去年12月底，對中小企業放款減少超過100億元的銀行有3家，依序為華南銀（128億元）、台銀（119億元）、台中銀（118億元）；對中小企業放款增加最多的前3名，分別是土銀（368億元）、合庫銀（145億元）和中信銀（145億元）。

至於土銀大增原因為何，銀行局官員表示，土銀在1至4月基期較低，沒有什麼成長所致；未來將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

另觀察過去對中小企放款情形，銀行局官員發現有一個特性，就是在年初大量還款動作，約在第二季接單後，營運週轉金的需求浮現因此前半年成長較為緩慢，下半年可拭目以待。