走私販賣私菸、酒　最高罰鍰600萬調高到1,000萬元

▲▼運輸、販賣、惡意儲存販售私菸酒，最高罰鍰可以到1,000萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署預告修正《菸酒管理法部分條文修正草案》有四大修正範圍，包含未來查緝私菸可以不論24海里內我國籍與非我國籍的漁船都可以查緝，以及走私、販賣以及意圖私菸、私酒的罰鍰，最高從600萬元提高到1,000萬元。

而這次修法有四大重點：一，擴大台灣的查緝的範圍，原本規定，沿海12海里內我國籍、非我國籍漁船都可以查緝，但是在24海里內，卻只能查緝我國籍漁船，而造成走私集團以轉換漁船國籍方式規避查緝，造成查緝執行困難。因此這次將，我國籍與非我國籍的漁船查緝範圍擴大到24海里，並且24海里外即使是非我國籍漁船、但是投資者、經營者是我國籍，一樣可以查緝。

請繼續往下閱讀...

二，菸製造業者、進口業者及販賣業者銷售菸品開立統一發票，並且要具規格化，統一發票要記載菸品名、有效日期、尼古丁、及焦油含量內容，但實際相關的內容與方式等記載的事項，應該由主管機關訂定。官員表示，統一發票主要是廠商之間往來交易所要開立的發票。財政部未來也會輔導，應開立統一發票業者，分階段使用電子發票。

三，調高運輸販賣、運輸、轉讓、意圖販賣、轉讓而儲存、陳列的私菸、私酒者，最高罰鍰從600萬元提高到1,000萬元。依據現行的法規，如果是販賣或者儲存私菸、私酒者，可以處新台幣3萬元到50萬元的罰鍰；查獲時現值超過50萬，可處現值的1倍到5倍，最高是600萬元，不過如果業者配合提供私菸、私酒的來源，可以減輕罰鍰1/4。

四，是新增菸製造業者、進口業者及販賣業者如果開立發票未依照規格化開立，或所載內容不實；以及不按照階段開立電子發票，就可處3萬元以上、50萬元以下的罰鍰。

根據財政部的統計資料顯示，今年前5月查獲私菸的數量約700萬包、查獲的私酒約27.33萬公升。官員表示，未來如果調高私菸、私酒的罰鍰，可以具有警示的作用。預告期大約9月8日結束，送行政院討論、以及立法院修法，最快也要年底才能夠完成修法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸、喝酒有害健康！