西勝攜手機光科技　搶攻OLED車用照明市場

▲全球第二大筆電電池模組廠西勝。（圖／西勝官網）

記者姚惠茹／台北報導

全球NB電池模組大廠西勝（3625）今（11）日宣布，董事會通過與機光科技（6729） 合資設立子公司昊勝光電，發展OLED市場業務。

昊勝光電主營業務為OLED模組設計、測試及生產銷售，西勝取得昊勝光電55％股權，機光科技持股45％，未來西勝與機光科技強強結合，搶佔全球每年成長逾60％的OLED照明市場。

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西勝近年垂直整合有成，開始進行水平拓展的多角化經營策略，公司表示，西勝為電池模組大廠，擁有從模具設計、開模到模組組裝的完整產業鏈，也具備國際大廠ODM實力。

機光科技是台灣唯一全自主OLED材料供應商，擁有OLED材料及燈片專利逾200篇，並為全球三家能夠量產OLED燈片的廠家之一。

隨著照明技術的發展以及全球節能趨勢的帶動下，LED、OLED等固態照明技術已超越傳統照明，預計2020年市場滲透率突破60％，其中OLED照明市場預期2023年可突破67億美元，約佔照明市場3.4％，年複合成長率67％。

預計在Audi A8導入OLED燈片應用於車尾燈設計之後，將帶動其他車廠跟進，汽車AM市場商機將領先浮現，因此西勝與機光的合作，將發揮雙方在模組設計、生產與OLED燈片量產的優勢，加快OLED照明商品的量產與市場化。