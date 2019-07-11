鼎炫昆山總部新廠落成啟用　三箭齊發挹注下半年動能

▲鼎炫昆山總部新廠落成啟用。（圖／鼎炫提供）

記者姚惠茹／台北報導

鼎炫-KY（8499）今（11）日宣布，旗下昆山二期新廠落成啟用，董事長傅青炫主持典禮表示，為提升旗下衡器、EMI材料競爭力，昆山新廠導入自動化生產、自動化倉儲設計，以有效降低人力、物流成本，創造生產效率的提升，預期下半年有新產品、新技術、新客戶等三箭挹注營運動能。

鼎炫-KY表示，原旗下衡器、EMI材料事業在昆山地區各有生產基地，這次規畫新廠佔地面積約22,000平方公尺，為有效整合昆山市土地廠房資源，EMI材料舊廠將遷移至新廠，並規畫將舊廠對外出租，有助於集中管理，並提升營運管理效率、創造額外租金收入貢獻。

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鼎炫持續在衡器、EMI材料雙業務加強，包括優化生產製程，導入自動化生產與自動化倉儲，帶動智能衡器良好銷售表現，並在EMI材料事業即將推出柔性導電膜、散熱等新材料產品，以瞄準未來5G技術應用。

▲台衡參加「2019中國國際衡器展覽會」。（圖／鼎炫提供）

鼎炫-KY旗下台衡在7月10日至7月12日參加「2019中國國際衡器展覽會」，並在今年展會中完整亮相多款智能衡器新品，同步發表「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台，打造中國農改超標準化的領先技術門檻，以自有品牌「T-Scale」擴建中國大陸經銷，同時進軍印度市場。

展望2019年第3季，鼎炫-KY看好EMI材料事業步入傳統出貨旺季，並隨著電子產品朝輕薄短小、高頻高速化發展，有助於帶動新款材料銷售表現，同時在中國國務院預計2020年初步建立食品安全監管體系，目標2035年主要農產品實現可追溯之下，帶動鼎炫在全球大型連鎖超市ODM的代工訂單。





▲台衡參加「2019中國國際衡器展覽會」。（圖／鼎炫提供）