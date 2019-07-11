胡定華曾助張忠謀完成台積電提案　業界：台灣半導體少了他不是這局面

▲胡定華（右1）為工研院電子所第一任所長，與台積電創辦人張忠謀（左4）合影。（圖片來源／工研院粉絲團）

記者周康玉／台北報導

旺宏創辦人胡定華今（11日）晨辭世，與他共事多年的旺宏董事長吳敏求表示，胡定華是非常博學的人，擁有豐富的半導體知識，就連台積電成立時的提案（proposal）有七成都是他寫的，台灣半導體業如果沒有他，不是今天（領先全球）的局面。

胡定華對台灣半導體影響舉足輕重，台灣要發展半導體之初，胡定華曾參與台積電、聯電兩大晶圓廠的籌備，也創立工研院電子所，並引進美國RCA公司半導體技術，出任第一任所長。1990年後創業，成立建邦創投，之後擔任旺宏董事長，直到2004年交棒給現任董事長吳敏求。

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從上方圖中的工研院舊照片可以看出胡定華在半導體業界的地位。照片最左邊是清大校長毛高文，接著是時任工研院董事長徐賢修、工研院院長方賢齊，中間的張忠謀當時剛離開通用器材的總裁職位，他右邊是潘文淵，同時也是台灣積體電路向RCA移轉技術計畫主要策劃者；接著是當時清大工學院院長李家同，及時任工研院副院長的胡定華。

吳敏求表示，他與胡定華是透過漢鼎創投的牽線，當時成立旺宏，是美商漢鼎創投籌錢投資，他邀請時任漢鼎總經理的胡定華擔任董事長，自己則是擔任總經理。直到2004年，胡定華認為自己擔任董事長時間很久了，且旺宏營收也已有相當規模，便卸下職務，交棒給吳敏求繼續經營，後來一直擔任旺宏的常務董事。

吳敏求表示，在公司如果碰到重要決策，一定會去辦公室找他，在他還沒把問題想通時候，一定會請他來「打通任督二脈」。

吳敏求表示，台灣半導體如果沒有胡定華，今天不會是這（領先的）局面，就連台積電的提案，有七成都是他一手包辦的。

▼胡定華過世，業界震驚。（圖／資料照）