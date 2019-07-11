川普急找方法「壓低美元匯率」…2020前推動經濟！財政部長卻不挺他

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）不喜愛強勢美元，也因為喜愛低利率而數次槓上聯準會（Fed），認為低利率和低匯率的美元才能讓美國經濟有競爭力。如今有消息傳出，川普正想辦法要壓低美元的強勢，以便在2020年總統大選前推動經濟發展。

綜合外電報導，川普與聯準會理事提名人選謝爾頓（Judy Shelton）和沃勒（Christopher Waller）見面時，還詢問了美元匯率的問題，然而，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）卻不贊成川普「削弱美元」的想法。

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「我們沒有這種優勢，因為我們的Fed不會降低利率！」美國總統川普（Donald Trump）就任以來，Fed就升息7次，最近一次於去年12月，他就不斷抱怨Fed主席鮑爾（Jerome Powell）的升息政策阻礙了美國的經濟發展，甚至暗示可能要想辦法讓鮑爾離職。

川普認為，強勢的美元雖然對美國消費者有利，但不利出口，讓美國和其他國家有龐大的貿易逆差，這陣子他也在推特上不斷炮轟歐盟和中國大陸，指責雙方都在玩「操控匯率的把戲」，導致美國在貿易上無法公平競爭。

美國政府過去都支持強勢美元，原因是在國際上有著美國國債等美元資產；另外，Fed升息週期也將帶動美元走強，市場近期也預測Fed將會10年來首次降息，不過沃勒認為，Fed不把美元匯率作為利率政策的切入點，而是把通貨膨脹、就業數據作為政策參考。