川普急找方法「壓低美元匯率」…2020前推動經濟！財政部長卻不挺他

▲美國總統川普(Donald Trump)。(圖/達志影像/美聯社)

財經中心/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)不喜愛強勢美元,也因為喜愛低利率而數次槓上聯準會(Fed),認為低利率和低匯率的美元才能讓美國經濟有競爭力。如今有消息傳出,川普正想辦法要壓低美元的強勢,以便在2020年總統大選前推動經濟發展。

綜合外電報導,川普與聯準會理事提名人選謝爾頓(Judy Shelton)和沃勒(Christopher Waller)見面時,還詢問了美元匯率的問題,然而,白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)和財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)卻不贊成川普「削弱美元」的想法。

「我們沒有這種優勢,因為我們的Fed不會降低利率!」美國總統川普(Donald Trump)就任以來,Fed就升息7次,最近一次於去年12月,他就不斷抱怨Fed主席鮑爾(Jerome Powell)的升息政策阻礙了美國的經濟發展,甚至暗示可能要想辦法讓鮑爾離職。

川普認為,強勢的美元雖然對美國消費者有利,但不利出口,讓美國和其他國家有龐大的貿易逆差,這陣子他也在推特上不斷炮轟歐盟和中國大陸,指責雙方都在玩「操控匯率的把戲」,導致美國在貿易上無法公平競爭。

美國政府過去都支持強勢美元,原因是在國際上有著美國國債等美元資產;另外,Fed升息週期也將帶動美元走強,市場近期也預測Fed將會10年來首次降息,不過沃勒認為,Fed不把美元匯率作為利率政策的切入點,而是把通貨膨脹、就業數據作為政策參考。

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!