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吳宜臻子弟兵「朱哲成」有意參選苗縣立委　注入海線年輕新血

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▲行政院中部辦公室副執行長吳宜臻的子弟兵朱哲成宣布參選苗栗縣海線立委。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲行政院中部辦公室副執行長吳宜臻的子弟兵朱哲成宣布參選苗栗縣海線立委。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

行政院中部辦公室副執行長吳宜臻的子弟兵朱哲成（30歲），宣布參選苗栗縣第一選區立委，目前僅有國民黨籍立委陳超明尋求連任，其餘各黨派皆狀況不明，吳宜臻表示，樂見年輕的新血加入。

朱哲成表示，自己是從2014年開始進入政治圈，也經歷過太陽花的時期，歷任行政院中部辦公室副執行長秘書，也曾幫台南市長黃偉哲打過艱難的選戰；在中部工作的這段時期，雖然自己是基隆人，但卻對苗栗這塊土地有著不可磨滅的使命感，為了改變這塊保守的土地，2019年初，參選的決心悄悄開始萌芽。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

朱哲成說，也就是因為長年跟著吳宜臻南北跑透透，看到苗栗這裡最為艱困，也對苗栗最有感情，才想在這裡盡己之力，哪怕是改變一點點也好；家人也支持他的選擇，爸爸知道跑行程需要到處奔波，還把愛車交給自己，用行動支持兒子的決定。

吳宜臻也表示，朱哲成過去曾協助文宣及新聞聯絡，目前黨中央也還沒有屬意的人選，加上現在多是年輕人的時代，認為在海線不能放空，又以朱的意願最高，所以先慢慢開始布局；不過吳宜臻也說，自己也還未被中央徵詢過意見，強調自己是山線的規劃，如黨中央有意徵召，屆時再好好的評估衡量。

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關鍵字：苗栗縣立委,海線,朱哲成

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