大立光Q2回神　毛利率達69.6%、近三季高點

▲大立光股東會。（圖／記者范綱儀攝）

記者周康玉／台北報導

大立光今（11）日舉行線上法說會，受到第2季營收規模較上季度大增43%、來到148.81億元，毛利率回升到69.6%，較上季64.17%增加5.43個百分點，為近三季度新高。法人認為，主要在於華為對於中美貿易擔憂，而在第2季拉貨，是第2季營收規模及毛利率大增主因。

展望第3季，大立光維持5日公布營收當日說法，認為7月會比6月好，但是無法看到8月，要視客戶拉貨情形而定。

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大立光第2季營收為148.81億元，季增43%，年增15%；營業毛利為97.99億元，季增55%，毛利率為69.6%，較上季增加5.43個百分點；稅後淨利為89.27億元，季增29；每股稅後盈餘為48.84元，較第1季37.67元增加11.17元，增加29%。

上半年營收為239.04億元，年增13%；營業毛利為161.1億元，年增15%；稅後淨利為116.04億元，較去年同期增加22%；上半年EPS達86.51元，較去年同期的70.97元增加。

產品組合方面，2000萬相素占20%-30%，1000萬相素占50%-60%，800萬相素占10%-20%，800萬相素以下占10%。