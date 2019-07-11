旺宏創辦人胡定華辭世...享壽76歲！為台灣半導體開路先鋒

▲胡定華曾是張忠謀左右手，毛遂自薦開創台灣半導體業。

圖文／鏡週刊

旺宏前董事長及創辦人胡定華今（11）天早上辭世，享壽76歲，由於胡定華是台灣半導體的開路先鋒，許多半導體業界高層尊稱胡定華「胡老師」、「胡所長」，在業界算是大老級的人物，業界對於他過世的消息都感到不捨。

旺宏創辦人胡定華今天早上因為心肌梗塞辭世，享壽76歲，由於前旺宏董事長胡定華目前仍是旺宏董事，身體相當硬朗，業界對於他過世的消息都感到相當意外。

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胡定華出生於1943年，小時候跟父母從四川成都來到台灣，擁有台大電機系學士，交大工程碩士、美國史丹福大學管理科學碩士以及美國密蘇里大學電機工程博士等學位，早年曾任教於交大，也參與工研院創建，並籌備台積電和聯電，參與台灣半導體發展的過程相當久，還曾擔任旺宏與合勤董事長，學經歷傲人。

胡定華擔任工研院副院長時，台積電創辦人張忠謀擔任院長，聯電榮譽董事長曹興誠則是電子所副所長，胡定華離開工研院後轉到產業以及創投業發展，並創辦合勤以及旺宏，對台灣電子業與半導體產業發展貢獻相當大。



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