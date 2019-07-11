聯準會主席鮑爾也說No！「Libra計畫應暫停，直到相關擔憂解決」

▲臉書（Facebook）加密貨幣「Libra」近期發展頻頻受阻。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

臉書（Facebook）加密貨幣「Libra」近期遇到的困難阻力可說是愈來愈多，據外媒報導，美國聯準會主席（Fed）鮑爾10日表示，在解決一些嚴重擔憂前，臉書不能推動加密貨幣「Libra」計畫。

據《路透社》報導，鮑爾在出席美國眾議院金融服務委員會的貨幣政策聽證會時表示，Libra已經引發了許多嚴重擔憂，項目包括隱私、洗錢、消費者保護和金融穩定等多個方面，他認為，在無法徹底解決上述這些擔憂前，不該讓臉書繼續推動Libra計畫。他也指出，其實目前相關監管法規並不完全適合加密貨幣，必須要進行更進一步的觀察。

請繼續往下閱讀...

針對鮑爾的看法，臉書發言人Elka Looks表示，該公司非常贊同鮑爾希望Libra計畫必須進行公開討論的看法，他提到，這也是為什麼臉書與其餘的27個Libra計畫合作夥伴選擇提前宣布相關消息，「因為我們這樣就能進行相關的討論並獲得回饋。」

▲美國聯準會主席（Fed）鮑爾10日表示，在解決一些嚴重擔憂前，臉書不能推動加密貨幣「Libra」計畫。（圖／路透）

報導指出，由於現階段對於加密貨幣的監管還略顯模糊，聯準會的動向也不明朗，但鮑爾扮演舉足輕重的角色。美國眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters表示，臉書的Libra計畫已經對消費者、投資者、美國經濟和全球經濟引發嚴重的擔憂。臉書高管預計將於本月在美國國會針對國會議員對Libra計提出的質疑進行作證。

報導指出，其實鮑爾本人對於金融創新是持支持的態度，但前提是必須要確認風險適當。他認為，臉書用戶高達幾十億，在這樣的基數底下，加密貨幣很可能首次被廣泛採用。