鴻海攜手夏普助攻t.Studio　全台首座4K+8K攝影棚開幕

▲全台首座4K+8K攝影棚t.Studio開幕。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）結合夏普（SHARP）助攻8K生態系，攜手鴻海副總裁呂芳銘個人投資的TBC台灣寬頻與媒體棧國際行銷，共同打造全台第一座「4K+8K攝影棚t.Studio」，以原華視攝影棚為基地，四強聯手推動台灣電視產業走向8K超高畫質節目製播。

呂芳銘表示，鴻海及夏普提供共同開發的8K設備，參與t.Studio攝影棚計畫，引進全球第一台8K專用工作站，打造台灣第一座8K攝影棚，落實鴻海8K+5G生態系應用，未來這個攝影棚將作為8K產品技術測試平台，加速完善8K端到端解決方案。

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▲鴻海副總裁呂芳銘。（圖／記者姚惠茹攝）

目前t.Studio 4K+8K攝影棚共有3個攝影棚，包括1個200坪大型攝影棚，以及2個50坪中型攝影棚，均完整配備4K攝影機及專屬4K副控室，大棚設置7台攝影機，包含一支搖臂，2個中型攝影棚各配置6台攝影機，共計有20台4K攝影機，堪稱是全台最大規模。

至於基礎設施與後製設備方面，基於Intel x86架構伺服器平台、結合相關軟體生態鏈的最新轉碼技術，可為直播、串流、後製、存儲等多元的4K+8K影視應用，且大型攝影棚配有鴻海與夏普共同開發的8K設備，以及攝錄放一體設備及對應後製設備，可提供高效能與即時4K與8K內容後製。

▲鴻海研發設計製造的全球第一台8K專用工作站。（圖／記者姚惠茹攝）

市調機構IHS Markit預測，2019年8K電視的出貨量將攀升到43萬台，2020年預估將成長到200萬台，但是8K超高畫質節目的產製，除了日本NHK電視台自2018年12月1日起正式開播之外，有能力以8K製播超高畫質節目的電視台寥寥無幾，有感於此，TBC決定打造台灣第一座4K+8K攝影棚。

2020年東京奧運，日本官方確認將以8K畫質轉播賽事，全球媒體產業朝8K超高畫質的發展更進一步，而台灣數位媒體產業也不遑多讓，今日起正式與國際接軌。

▲全台首座4K+8K攝影棚開幕。（圖／夏普提供）