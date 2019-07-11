亞泥礦權展延案遭撤銷　經部：在環境保護與經濟發展間尋求平衡點

▲亞泥新城山礦場礦權展延案遭遭台北高等法院撤銷，經濟部表示，將待收到判決書後研議內容，並強調會在環境保護、法治與經濟發展之間尋求平衡點。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

亞泥新城山礦場礦權展延至今爭議不休，台北高等法院撤銷了行政院訴願決定及原處分，也就是提訟的當地居民獲得勝訴。對此，經濟部表示，目前尚未收到法院判決書，將待收到判決書後研議內容，並強調會在環境保護、法治與經濟發展之間尋求平衡點。

此案由來已久，緣起於亞泥在民國46年取得礦權，民國62年申設成立礦區，民國105年申請展延，106年3月14日獲得經濟部核准展限20年，但遭環團與當地原住民抗議，並提出訴願。最後，行政院訴願委員會認為經濟部依法辦理，決定維持原處份，環團與當地居民於是再提起行政訴訟。

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另一方面，政府為回應環團意見，也提出礦業法修正案，送入立院，並於去年5月底送出立院經濟委員會，但至今超過一年，修法停滯不前。

亞泥上月舉行股東會時，環團與新城山周邊居民再度前往抗議，亞泥曾發表三點聲明：一、對於股東會有少數特定團體人士的脫序行為表示遺憾，並予以譴責；二、亞泥將於七月召開第四次協商會議，希望能針對在地發展凝聚共識，規畫方向；三、亞泥會在環境保護與經濟發展之間尋求平衡點，找出和部落之間互助互信的最大公約數，成為地方發展的助力。

▲亞泥董事長徐旭東表示，亞泥一直對原住民表達關懷，協助原住民住家整修，對原住民的關懷絕對不輸任何人。（圖／記者林敬旻攝）

對於環團要求降低對部落社會經濟環境的衝擊，亞泥董事長徐旭東在股東會上表示，亞泥一直對原住民表達關懷，協助原住民住家整修，對原住民的關懷絕對不輸任何人，有些在地原住民覺得亞泥很好，但有些從外地來的原住民卻不滿，讓亞泥很困擾。

另外，亞泥到花蓮是在政府推動下才過去的，當礦場挖到某個程度不能再挖，確實會停止，屆時打算朝觀光轉型，但目前時程未定。

亞泥過去已承諾提供相關監控數據，服務中心外牆架設跑馬燈、室內裝設螢幕，提供礦場即時環境監測、礦山爆破、邊坡穩定、地質安全等數據，也派遣專業人員進駐服務中心，針對部落房屋修繕、電費補助、婚喪喜慶、急難救助金等需求給予協助，拉近與村民間距離。

經濟部則表示，礦業法修法過程中，「尊重原住民權益」及「資訊公開透明」是非常重要一環，亞泥服務中心成立後，村民可更了解安全訊息。