財訊／亞泥登陸投資案糾纏四年　徐旭東不能輸的一場中國經營戰

文／潘羿菁

當外界關注台泥一連串募資計畫，身為國內水泥業2哥的亞泥，近期股價也悄悄墊高，站上48元大關，創下111年新高；關鍵在於亞泥中國2018年稅後純益人民幣24億元，獲利翻3倍，今年首季利潤繼續年增85%，讓亞泥登陸繳出漂亮成績單。

亞泥看似在中國事業完美收割，不過今年初，亞泥轉投資中國的山水水泥公司，卻遭大股東天瑞集團申請清算上訴成功，逼得亞泥準備走向英國倫敦樞密院再上訴，力阻山水被清算，也為亞泥在中國發展埋下變數。

踢到鐵板！ 山水股東複雜 難掌經營權

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面對山水訴訟案，遠東集團董事長徐旭東曾說過，「這是一個good investment」，在策略上有其意義存在，只是目前比較複雜，需要一點時間。只是，他口中的一點時間，竟然長達4年爭訟，恐怕也是徐旭東始料未及。

當年亞泥會看上山水，主要是亞泥執行董事張才雄認可山水生產技術，他是亞泥進軍中國江西與四川成都的重要操盤手，奠定亞泥日後成為中國前10大水泥廠，讓徐旭東很支持入股山水一案，因此即使纏訟多年，只要穩住山水水泥，就可以將過往投入的成本，開始回收貢獻報酬。

亞泥於1997年在中國設立第1座水泥廠，其間歷經多次併購，第1次為收購武漢鑫凌雲水泥，收購金額為人民幣2.3億元，第2次為四川蘭豐水泥，金額為人民幣20.5億元。兩次併購都很成功，沒想到亞泥卻在投資山水水泥時，重重地跌了一跤。

山水以年產3500萬噸水泥起家，一路做到年產1億噸，為山東、遼寧兩省最大水泥廠，獲利水準在人民幣2億至3億元；業內人士分析，亞泥主要據點在中西部，一直想要拓展東北市場，看中當地水泥環境偏寡占，價格又好，因此主動與山水接洽策略聯盟，雙方約定先入股山水1成，其餘地區採取合資公司共同分享利益。

為了買下山水水泥，外界推估亞泥至少花了人民幣30億元，是該公司在中國最大入股投資案，成為第3大股東；沒想到，對公司卻毫無置喙餘地。

這場山水爭奪戰，從2015年開始迄今，從股東會改選大戰進階到訴訟戰役，雙方從香港高等法院打到開曼法院，再從開曼準備到倫敦樞密院，「都可以寫成1本教材收費了。」亞泥財務長吳玲綾無奈地說，從收購職工股權、罷免董事、利用山水名義借巨資，甚至發行新股企圖稀釋股東持股等，都為經營帶來變數。…(本文節自財訊585期，詳全文)