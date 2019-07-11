大立光擴產缺地　經部：工業區立體化有解　估可新增1500坪面積

▲行政院已核定工業區更新立體化發展方案，經濟部表示，大立光的申請案已獲通過，可望新增近1500坪樓地板面積。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

股王大立光積極在台中獵地擴產，經濟部表示，行政院已核定工業區更新立體化發展方案，大立光提出投資29.67億元的申請案已獲通過，可望新增近1500坪樓地板面積，加速擴產腳步。

經濟部工業局表示，有工業區更新立體化者，絕大多數集中在中、北部，主要以電子及金屬製造為主，其中部分是上市櫃公司，目前已有八家提出申請，大立光的申請案已獲通過，另有32家潛在案源準備申請中。

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官員指出，目前申請工業區立體化的業者，主要是長期投資台灣的廠商，因為有實質的擴產用地需求，在中國大陸投資、上市櫃公司比較少。依照經濟部台灣投資事務所台商回流審查，僅有一家有購地需求。

經濟部指出，因土地變更曠日費時，台商回流多是利用舊有廠房、或是購買別人廠房拆掉重蓋來擴充生產線，但是台商回流也能運用立體化，加快擴廠的腳步，原本2、3層樓工業區，就可以蓋到5、6樓，就能新增樓地板面積。



據行政院核定方案，都市工業區現容積率百分之二百四十以下、非都市工業區容積率百分之三百以下，可適用立體化方案，取得容積獎勵。