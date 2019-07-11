全球對綠色能源的投資　下滑到5年來最低的水準

▲2019年全球綠色能源的投資量下滑。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

根據《彭博新能源財經》的研究指出，2019年上半年，全球對綠色能源的投資下滑至1176億美元，與去年同期相比，下降了14%。而且這是5年來最低的水準。

2018年，中國大陸的可再生能源政策突然轉變，開始限制太陽能與風力發電的補貼，導致這個全球最大市場的投資急劇減少。2019年上半年，中國大陸的綠色能源投資與去年同期相比下降了39%。

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而且，中國大陸在5月時宣佈，將在2019年撥出約4.35億美元用於太陽能補貼，這是第一次為太陽能補貼設定年度預算上限。

然而，《彭博新能源財經》亞太區主管吳敬表示，今年下半年綠色能源的投資金額也許會出現好轉。

吳敬指出：「中國大陸的投資放緩是事實，但2019年上半年的數據可能誇大了其嚴重性。我們預計，正在進行的太陽能拍賣，將導致新一輪太陽能項目的融資熱潮。」

此外，除了中國大陸之外，歐洲和美國對綠色能源的投資也出現了下滑，分別下降了4%和6%。

然而，仍有一些國家對綠色能源的投資是成長的，舉例來說，印度的綠色能源投資成長了10%，達到59億美元，而且，西班牙在2019年的上半年，對綠色能源的投資成長了2倍。

與此同時，英國希望在2050年能實現碳排放為零的目標，對綠色能源的投資成長了35%。