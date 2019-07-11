原廠展望樂觀、日韓糾紛效應　南亞科6個交易日火速填息

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

南亞科（2408）受到國際大廠釋出樂觀展望，加上可望迎日韓貿易戰轉單的預期心理，今（11）日股價開高走高，開盤一分鐘就突破65.4元，超越填息目標價65.2元，短短6個交易日完成填息。

南亞科今年每股配息7.11元。由於記憶體大廠美光在6月底公布的第3季度財報優於市場預期，帶動近日記憶體概念股，南亞科亦受激勵，自7月4日除息以來，外資連五日買超張數達33442張，預計7月26日股利入

請繼續往下閱讀...

南亞科昨日公布第2季法說會，第2季營業收入為124.41億元，較上季成長9.4%，呈現回溫態勢。然而受到DRAM價格下跌影響，儘管營收增加，但營業毛利和營業利益卻雙雙衰退。

其中，營業毛利仍處低檔、來到43.48億元，導致毛利率降至34.9%，較上季減少5.8個百分點，來到近10季新低點。營業利益較上季30億小幅衰退至28.5億元，營業利益率22.5%，較上季減少4.1個百分點。

展望下半年，南亞科總經理李培瑛表示，DRAM價格在第3季價格仍持續走跌，但跌幅將小於第2季，平均報價緩跌，但現貨價可望先行走揚。此外，第3季是消費性電子銷售旺季，包括機上盒、固態硬碟（SSD）、智慧音箱等DRAM搭載率都會提升。

整體而言，在雲端伺服器需求增加、手機推出新機種、CPU供給增加、消費性旺季備料等因素，下半年在需求面復甦。

然而受到中美貿易戰持續、再加上近日的日韓斷貨紛爭、以及原廠庫存仍偏高情況下，不確定性因素仍多，李培瑛表示，市場仍要持續觀察。

對於日韓貿易紛爭，李培英表示不方便評論單一廠商，但確實有不少客戶已向南亞科詢問能否增加供貨。

李培瑛表示，由於日本所管制的光阻劑等三項出口南韓的電子業關鍵原料，都是半導體製程關鍵原料，必須有很長的驗證期，不是說換就換，但確實有供應商詢問南亞科是否能增加供貨。

法人認為，一旦韓廠DRAM供貨受影響，南亞科會因為轉單效應而受惠。