　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／謝金河：股價真的要看老闆

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

文／謝金河

一趟越南回來後，最大的感受是投資要看老闆，一家好或不好的公司最後的差別在企業領導人如何帶領公司往前走？良性與惡性差別很大。

上周我提到三○年股市一大運，一九九○年二月十六日台股最高漲到一二六八二，經過三○年的變化，假如台商回流是真的，那麼台灣錢潮再度豐沛，台股再度挑戰一二六八二，可能不是夢。台商回流投資專案的稅制經過立法院三讀通過，未來台商資金匯回，第一年課八％，第二年課十％，如果投資實業，稅率再減半，這個方案對台商可能不是很滿意，但若投資實業可減半，也算達成目標。

在這個情勢下，經濟部設了台灣投資事務窗口，每周公布投資台灣企業家數及金額，到七月四日為止，登記回台投資企業八十四家，金額達四三四六億元，預計可創造三九一一○人就業，財政部長蘇建榮預估可創造逾八○○○億的台商資金回流，政務委員龔明鑫估計到二○二五年台商回流資金將達四兆台幣，假如這是真的，那麼這將是扭轉台灣頹勢的一次大機會。

請繼續往下閱讀...

台商回流絕非虛晃一招

過去三○年，很多人都不滿意台灣的經濟，唱衰台灣成共識，像高雄市長韓國瑜說台灣「鬼混」二○年，郭台銘也說中華民國是一間破產的艱困公司，為什麼唱衰台灣成共識？那是因為台灣的人流、物流、金流不斷外流，尤其是西進成共識，這三○年來，台灣的資金往中國大陸跑，中國的錢進不來台灣，形成單向的資金外逃，這是台灣困窘之源。

這次川普對中國祭出關稅大刀，選擇在中國經濟已奔馳了三○年的點上，這一刀砍下來，不管是十％或三五％關稅，都會促成一波外商逃離中國的風潮，也會帶動台商回台的投資浪潮，這次經濟部公布台商回流投資金額絕非虛晃一招，如果台灣把錢帶回來了，那麼過去三○年來，台灣錢只出不進的局面，就會出現巨大的改變。

上周我在《先探》專欄提到「一二六八二」這個神奇密碼，也許是台股下一個可以追求的目標，也就是說，台灣的資金不再外流，而回流的資金炒房不易，進入股市尋找殖利率的個股，會是第一個趨勢，從股市的反應來看，今年股息配發穩定的優質企業，股價都有強烈的反應，具代表性的如台積電除息，很快邁向填息之路，很多殖利率高的個股，如上海商銀、元大金、兆豐金、玉山金股價都有相當出色表現。

從高股息、殖利率高的個股找起，台灣內需型股票過去幾乎乏人問津，但今年這些企業股價都令人刮目相看，像晶華酒店從一三○漲到二○四元，六角從五九元漲到一六二元，一直以來我十分肯定的瓦城，股價從二一六漲到三三三元，除息後迅速邁向填息之路。過去漢來美食從一一七元漲到一五○元，配了七元股息，也是開始邁向填息之路。

台灣消費力道增強

最近代表台灣內需消費的典型代表，像藥粧店的寶雅去年從二三六元跑到近期四五四．五元，除掉十五．七五元現金股息，不但填息，股價還繼續創新高，一家從台南起家的小百貨，如今創造四四○億元的市值！現在被刺激到的遠東百貨也把市值追到三三四億，過去三○年遠百把事業重心放在中國，但是中國遠百並沒有帶來豐厚回報，這次徐旭東深耕台灣，遠百股價在大家不知不覺中從十四．八五元，大漲到二三．八元，從寶雅到遠百，可以看出台灣內需消費股受到青睞，最近連在興櫃的京站也從四四．四元漲到六四．二九元。

從高殖利率股、食品、美食，到百貨消費，可以看到台灣消費力增強的一面，最近興櫃出現一家高檔壽司料理店亞洲藏壽司，這在過去不可能的事；乾杯準備下櫃重組，可能是在構思更大的未來。像一群年輕人創業的豆府，從上興櫃以來，股價一直都可圈可點。

這些跡象可以看出代表台灣內需的人氣回流，這是台灣錢沒有再大量外流，而且有潛在回流的徵兆。另一個徵兆是工商區土地交易逐漸活絡，這個現象再下一步看下去，可能是資產價值提升，尤其是台灣資產股失落了三○年，下一個會不會有顯著的反應？

在三○年前台灣錢淹腳目的時代，大家記憶中的高價股，如國泰人壽一九七五元，三商銀漲到一一一○元左右，中華開發一○七五元，中國商銀八六八元，北企一一八○元都令人印象深刻，這個金融股狂飆時代不易再看到。當年資產股瘋狂的時代，像華園飯店一○七五元，全坤興業漲到四七五元，勤益控股五二五元，泰豐四一六元，南港三三四元，士紙二六一元：這些天價傳奇都不易再上演。

不過資產股的小行情逐漸啟動，像是裕隆最近從十七．四五元漲到二四．九五元，勤益控股從十六．八五元漲到二一．九五元，南港的土地資產發酵，最近從二二．六元漲到三七．七元，泰豐也出現一波十．五五元拉升到十四．一元的行情，過去資產股乏人問津，但今年三陽工業吳清源介入農林搶經營權，資產股到目前為止還沒有蔚為全面漲勢，但有心人已進入布局，這是春江水暖的現象。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2047期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」粉絲嗨
快訊／威力彩9.2億獎號來了！「今年最高頭獎」中了一秒翻轉人
即／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」　徒弟心
快訊／撞球好手張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：先探投資週刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／威力彩9.2億獎號來了！「今年最高頭獎」中了一秒翻轉人生

公股銀風控、財務提升　惠譽：足以應對經濟變化

「藏富於外」愈來愈難　台明年9月將與日、澳交換資訊

財訊／谷歌臉書乖乖把錢匯入他帳戶　東歐駭客「代收」廣達38億驚奇

國銀分行家數連5年減少、ATM台數反增　金管會點出原因

先探／謝金河：股價真的要看老闆

華碩成印尼筆電代名詞　消費性筆電連續21季蟬聯NO.1

機器人理財退燒？　2年來資產規模只有6億元

中小企業放款今年前5月「達成率」才3成　這3家銀行減少最多

財訊／貿易戰和30年前截然不同　辜朝明：美台關係轉好，川普仍是風險

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

快訊／威力彩9.2億獎號來了！「今年最高頭獎」中了一秒翻轉人生

公股銀風控、財務提升　惠譽：足以應對經濟變化

「藏富於外」愈來愈難　台明年9月將與日、澳交換資訊

財訊／谷歌臉書乖乖把錢匯入他帳戶　東歐駭客「代收」廣達38億驚奇

國銀分行家數連5年減少、ATM台數反增　金管會點出原因

先探／謝金河：股價真的要看老闆

華碩成印尼筆電代名詞　消費性筆電連續21季蟬聯NO.1

機器人理財退燒？　2年來資產規模只有6億元

中小企業放款今年前5月「達成率」才3成　這3家銀行減少最多

財訊／貿易戰和30年前截然不同　辜朝明：美台關係轉好，川普仍是風險

徐若瑄繼女兒長大顏值爆表！　電眼甜笑…網暈「我掉進愛情懸崖」

專訪／山田孝之許願觀摩床戰現場！《AV帝王》拍這幕意外最害羞

好無聊＝陪我聊天！女生曖昧「紅綠燈暗示」曝...別再當大神木啦

蜘蛛人談戀愛了！　大街上「牽手25歲新歡」高調放閃

妳覺得妳像尤達嗎？　1年前蔡英文嚴肅否認…這次合體了！

中職／工作證來不及　放浪兄弟黑木啓司取消統一獅開球

深夜房間傳詭異怪聲…冷氣機裡「塞5條綠蛇」　男掀開看崩潰

鹿谷人受夠了！南投開第一槍收「觀光稅」通過…3大景點進去就收錢

沖繩終於有7-11了！一口氣開14間分店　填滿日本地圖上唯一留白

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

財經熱門新聞

富邦王子接班　第三代蔡承儒兼5..

15金控上半年獲利1810億　..

即／威力彩9.2億獎號出爐　最..

亞泥礦業權展限案遭撤銷！　亞泥..

富士康總經理接洽Lamigo？..

東森購物楊俊元升任香港草莓網執..

「聯邦賴點卡」設計指控抄襲　聯..

郭台銘要查賴正鎰的稅　必須經程..

大樂透今晚頭獎上看3.7億！　..

美國政府將豁免110項中國輸美..

鮑爾暗示降息　S&P500首破..

中美貿易戰讓中國大陸工廠面臨存..

下週油價預估出爐　專家預估汽油..

胡定華曾助張忠謀完成台積電提案

更多熱門

相關新聞

先探／六月營收最強股特搜

儘管川普與習近平在G20達成貿易戰停火，但近來日本與韓國關係再度緊繃，以及市場仍對於全球經濟存有下行風險之疑慮，以致全球股市陷入多空震盪。此外，七月不少外資開始放暑假，導致成交量萎縮；相較於權值股，預期本月以內資為主的中小型股，將扮演盤面主角。在八月中旬半年報公布之前，僅能以六月營收與第二季業績按圖索驥，去推估第二季與上半年ＥＰＳ表現。

先探／直擊越南

先探／低軌衛星兆元商機

謝金河：台股有沒有機會重返榮耀？

先探／G20大明牌

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

TWICE MINA全面中止活動！突患舞台恐慌

楊丞琳「病態愛情觀」遇到李榮浩變了

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面