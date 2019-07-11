長榮航董座掛保證反霸凌穩軍心　股價盤中翻紅站回15元大關

▲長榮航空董事長林寶水今（11）日與空服員分批座談，宣示反霸凌決心，呼籲所有同仁放下彼此的歧見，互相尊重諒解，才能迎接下一個曙光的來臨。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明今（11）日與空服員分批座談，宣示反霸凌決心，呼籲所有同仁放下歧見，讓長榮航能永續經營，市場解讀發揮穩定軍心功效，長榮航今日盤中股價翻紅，並站回15元大關。

法人表示，在罷工事件落幕後，隨著暑假旅遊旺季來臨，可望挹注長榮航營運表現，股價短線反彈可期。

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歷經外部工會發起罷工的風暴，雖對公司營收、商譽嚴重影響，長榮航空董事長林寶水昨（10）日發給員工一封公開信，呼籲所有同仁放下彼此的歧見，互相尊重諒解，才能迎接下一個曙光的來臨。

林寶水也向全體員工及社會大眾宣示反霸凌的決心，表示目前公司已全面檢視既有機制，將會儘速建立一套更完善的防止職場霸凌的系統，以保護公司全體員工，讓大家有免於恐懼的自由。

長榮航空今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，預期今年營運可望再創新高，但受到空服員罷工衝擊，今年六月合併營收達132.83億元，單月營收創下近15個月以來新低。

長榮航空表示，在空服員罷工落幕後，經營團隊希望消弭公司與空服員的歧見，增進勞資間的信任，也期望今年營運不要落入虧損情況，將以永續經營為努力目標，期盼今年營運能有盈餘以回饋員工及股東。