Fed降息態度主宰美股走勢　本土投信：第三季維持區間震盪、緩步墊高

▲美股第三季將維持緩步墊高格局。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美股受到聯準會（Fed）降息態度影響起落明顯，貨幣政策決定了市場經濟走向，統一投信經理人表示，美股第三季走勢將維持區間震盪，創高後壓回修正，呈緩步墊高格局。

美國7月以來公布的經濟數據好壞參半，當公布的經濟數據差、美股反而上漲，因投資人對聯準會（Fed）的降息預期上升，反之，當公布的經濟數據佳、降息預期降低，美股應聲下跌。這現象反映出，當前影響美股行情的最大因子，就是主要央行寬鬆的資金預期效應。由於歐美下半年貨幣政策將漸趨寬鬆的方向不變，預期美股第三季走勢是區間震盪，創高後壓回修正，維持緩步墊高格局。

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根據美國近日公布的數據，6月ISM製造業指數51.7、非製造業指數55.1，皆較上月下滑，且雙雙低於預期，令投資人對景氣維持保守看法，但美股對於欠佳的數據以上漲回應，標普500指數、道瓊指數及那斯達克指數同創歷史新高，主因市場預期聯準會在7月底降息的機率大增。

而當公布6月份非農就業新增人數達22.4萬人，遠高於經濟學家預估的16.5萬人，數據亮麗、美股反而以下跌作收，因表現強勁的就業數據淡化了聯準會大幅降息的必要性，而昨（10）日聯準會主席鮑爾再度釋出降息訊號，讓那斯達克指數再度創下新高，標普500指數更一度漲破3000點。

▲ 聯準會主席鮑爾赴眾議院聽證會作證，表示可以能會以降息對抗經濟亂流。（圖／路透）



統一FANG+ETF經理人袁永騰指出，全球景氣長線仍存在諸多不確定因子，為避免經濟下行風險，全球央行不約而同釋出寬鬆訊息，預期聯準會在7月底的利率政策會議，仍不排除可能會採取「預防性降息」措施，調降基準利率一碼。此外，歐盟提名國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德出任歐洲央行（ECB）新總裁，預計在11月開始接任。由於拉加德的風格是支持量化寬鬆的偏鴿派人士，預料未來歐洲貨幣政策走向可能會與美國降息趨勢更加貼近。

在國際政治環境不確定衝擊下，預期企業與消費支出短期仍將趨於保守，央行釋出資金投入實體資本支出少，預料多數資金將會流進金融市場，進一步修復2018年因金融緊縮而下調的估值，成為推升股市上行的主要動力。在資金行情下，以軟實力為主，無成品庫存壓力的新經濟型態企業，較不受貿易戰影響，其中，具持續高成長動能的全球龍頭企業，較易受資金青睞而有較佳表現。

至於美中貿易戰未來走向，袁永騰表示，美中的基本狀態預期會持續打打停停，對川普來說，最重要的目標還是2020年大選能順利連任。先前他強硬表態隨時要對中國三千多億商品加徵關稅時，引發多家美國企業反對、民調支持率也下滑。與此同時，爭取民主黨提名、呼聲最高的美國前副總拜登，在6月民調大幅超越川普，在大阪「川習會」後，川普也順勢暫緩三千多億商品加徵關稅案，意圖挽救民調。

中期而言，在大選考量下，預期川普將持續在貿易戰、中東局勢、非法移民政策及內部保守勢力上加重力度，藉以鞏固基本盤以贏得連任。但預料在執行手法上，也會視民調支持率升降，手法隨之放鬆或收緊。