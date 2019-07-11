UberEats叫4.8星知名拉麵…姊妹吃後「抱馬桶吐3次」　急診無奈互看：怎麼會這樣

記者葉國吏／綜合報導

一位女網友在批踢踢上爆掛指出，她利用外送平台UberEats，跟一家知名連鎖麵店點了2碗拉麵，結果她跟妹妹吃下後食物中毒送急診。台北市衛生局接獲醫院通報後到麵店稽查，發現廚房有5項缺失，業者則表示已經改善。而UberEats則說一向都有要求外送過程要保持衛生，至於客人為何會身體不適，還有待調查。

▲女網友發文指出吃下外送平台送來的餐點後食物中毒。（圖／翻攝批踢踢）

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女網友在批踢踢發文指出，她跟妹妹在外送平台UberEats上找了一家評價4.8顆星的知名麵店，點了2碗2碗雞濃白湯老麵，沒想到吃下後她跟妹妹當晚都吐了3次，在半夜因上吐下瀉送急診掛點滴，醫師診斷證明書則寫著「嘔吐，食物中毒」。

女網友說，她跟妹妹一起送到醫院「各躺一張床」，吊著點滴無奈互看，妹妹甚至還問「姊，我們只是晚餐吃碗麵，怎麼會變成這樣？」讓她覺得很對不起妹妹。

根據《東森新聞》報導，台北市衛生局接獲醫院通報後，便前往知名麵店稽查，發現該店員工無體檢、食材沒放在棧板上、廚具不乾淨、地面不清潔、廚房工作人員無穿戴合格衣帽及口罩等5項缺失。

▲衛生局接獲通報後前往知名麵店稽查。（圖／翻攝自YouTube／東森新聞，下同）

台北市衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯表示，有2位民眾在用餐之後出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀，接獲醫院通報後便派人前往稽查。

根據了解，女網友是利用UberEats訂餐，送餐距離為台北市廣州街至新北市永和，全程約15分鐘車程。對於2位女客人身體不適，業者表示：「我們的東西是透過外送平台、有透過第三方的手才送到消費者手上，所以離開店後有一些不可控的狀況是我們無法保證的。」

▲針對缺失，麵店業者表示已經改善。

至於UberEats則說還要再了解，女網友也透露案發後外送平台也已經退還費用，到底是哪個環節造成身體不適，還需要衛生局抽樣檢體後釐清。