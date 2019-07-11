　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／出口黑翻紅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／洪寶山

中美貿易戰開打以來，出口型國家都受到很大的影響，亞洲經濟受創尤其嚴重，台灣當然難置身其外。出口經過七個月的負成長後，終於看到由黑翻紅。甫出爐的統計數字令人欣慰，六月出口二八三．九億美元，是歷年同月最高，月增二．四％，年增○．五％。財政部統計處處長蔡美娜認為六月出口優於預期，是因為受到美國部分台商產能回流，以及部分轉單效應。

貿易戰對在中國的台商來說影響很大，本來毛利已經很低了，現在再加上高關稅，利潤就被吃掉，因此被迫要轉移生產據點，來避開高關稅壁壘，這一來也造成台商回流台灣的趨勢。對於原本就在全球各地設有生產基地的台商來說，中美貿易戰的影響或許還能分散風險，但若是集中在中國設廠，甚至以中國為唯一基地，就是非轉移陣地不可，回台設廠就是好的選項。

在川普第三波關稅兩千億清單裡，台灣的網路通訊、自行車產品都包含在內。這些台廠已經很明顯擴大其在台灣的生產活動，所以從上半年到下半年，台灣本地的投資都有增加趨勢。對台灣來說，出口雖受到影響，但投資也有增加，經濟下滑幅度就比別國來得小。
「貿易戰」對中國而言還算新鮮事，但對美國來說就是駕輕就熟了。近百年來，美國曾對諸多國家發動過貿易戰，日本應該是受創最嚴重的，失落了二十年，到現在還沒完全恢復。

請繼續往下閱讀...

從歷史來看，每一場貿易戰都會發生產業轉移，一九七○年和日本打貿易戰，整個產業轉移到亞洲四小龍。一九八○年對日本和亞洲四小龍打貿易戰，產業再轉移到東南亞和中國。現在對中國打貿易戰，一波產業轉移又將發生。

只是中美貿易戰還沒打完，日韓貿易戰接著上演，日本宣布，從七月四日起限制出口到南韓的三項半導體材料，八月一日開始更將南韓從「白名單國家」剔除，不再享有出口管制優惠。南韓政府表示抗議外，更揚言要告上WTO。日韓爭端不但會衝擊兩國經濟，還可能波及全球供應鏈。

不過根據《路透》報導，因應日韓科技戰，南韓廠商包括三星、SK海力士等，有可能另尋台灣、中國等業者取得更多原料，台灣將有機會成為受惠者，也有助於出口表現。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

【更多精采內容，請見《理財周刊》985期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

ET快訊
快訊／楊丞琳發聲了！　甜曝喜訊「祝福我們都收到了」
快訊／IDF戰機疑機械故障！　迫降台中清泉崗機場影響航班
年收破百+正常上下班！他趁亂提離職「結局慘烈」　剩3條路嘆：
12歲女童肚痛竟「懷孕19週」淚曝4次性侵真相　驗百人DNA
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：理財周刊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中小企業放款「達成率」才3成　這3家銀行減少最多

財訊／貿易戰和30年前截然不同　辜朝明：美台關係轉好，川普仍是風險

走私販賣私菸、酒　最高罰鍰600萬調高到1,000萬元

財訊／亞泥登陸投資案糾纏四年　徐旭東不能輸的一場中國經營戰

全球市場不確定性猶在　歐盟下修歐元區2020年GDP成長預期至1.4%

西勝攜手機光科技　搶攻OLED車用照明市場

胡定華曾助張忠謀完成台積電提案　業界：台灣半導體少了他不是這局面

亞泥：撤銷礦業權展延嚴重影響經濟發展　建請經濟部依法上訴

鼎炫昆山總部新廠落成啟用　三箭齊發挹注下半年動能

理財周刊／出口黑翻紅

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

中小企業放款「達成率」才3成　這3家銀行減少最多

財訊／貿易戰和30年前截然不同　辜朝明：美台關係轉好，川普仍是風險

走私販賣私菸、酒　最高罰鍰600萬調高到1,000萬元

財訊／亞泥登陸投資案糾纏四年　徐旭東不能輸的一場中國經營戰

全球市場不確定性猶在　歐盟下修歐元區2020年GDP成長預期至1.4%

西勝攜手機光科技　搶攻OLED車用照明市場

胡定華曾助張忠謀完成台積電提案　業界：台灣半導體少了他不是這局面

亞泥：撤銷礦業權展延嚴重影響經濟發展　建請經濟部依法上訴

鼎炫昆山總部新廠落成啟用　三箭齊發挹注下半年動能

理財周刊／出口黑翻紅

孫協志戀愛ing！　爆小11歲夏宇童「已見家長」...女方回應了

存5萬秒破財「2神招化解」　命理師曝冰箱上擺OO：財運up！

主人快手削紅蘿蔔…歐告張大嘴精準接果肉　網：笑到肚子痛

S.H.E合體樂玩日本　田馥甄卻開轟：你們去問Selina發生什麼事！

限制日、韓等國捕獲量　北太平洋黑鮪數量逐年增加了　

衝民調！ 　藍營人士證實：郭台銘13日確定到彰化

中小企業放款「達成率」才3成　這3家銀行減少最多

黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

快訊／楊丞琳發聲了！　甜曝喜訊「祝福我們都收到了」

快訊／IDF戰機疑機械故障！　迫降台中清泉崗機場

財經熱門新聞

富邦王子接班　第三代蔡承儒兼5..

15金控上半年獲利1810億　..

富士康總經理接洽Lamigo？..

亞泥礦業權展限案遭撤銷！　亞泥..

東森購物楊俊元升任香港草莓網執..

「聯邦賴點卡」設計指控抄襲　聯..

郭台銘要查賴正鎰的稅　必須經程..

大樂透今晚頭獎上看3.7億！　..

鮑爾暗示降息　S&P500首破..

美國政府將豁免110項中國輸美..

中美貿易戰讓中國大陸工廠面臨存..

下週油價預估出爐　專家預估汽油..

富邦第三代網紅妻　「比基尼片」..

台積電每季發股利　分析師看好激..

更多熱門

相關新聞

川習會談判順利　亞幣有機會回穩？

G20川習會落幕，中美雙方表示洽談順利，為貿易停戰帶來新契機，中美雙方將重啟談判，暫時不加關稅，並透露美國企業在某些條件下，可以把設備賣給華為，鬆綁華為禁令，自貿易戰加劇以來，亞幣貶值，川習會後亞幣將何去何從？

五分鐘找出優質填息股　賺飽股利

G2時代：如砥如矢的世界不再

貿易戰干擾個股　退避三舍

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

TWICE MINA全面中止活動！突患舞台恐慌

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

楊丞琳「病態愛情觀」遇到李榮浩變了

西南風雨彈下到何時？氣象局說話了

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面