美國聯準會主席鲍爾：讓美國恢復金本位制並不是個好主意

▲美國聯準會主席鲍爾反對恢復金本位制。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Hayden Powell)本週三提出反對美國恢復金本位制的想法，但是，他也同時強調不要把反對的言論視為是對謝爾頓(Judy Shelton)的批評。謝爾頓是美國總統川普(Donald John Trump)提名的聯準會理事人選。

謝爾頓主張恢復金本位制，她認為恢復金本位制，可為美國提供一個在全球貨幣保持優勢地位的機會。

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根據《路透社》的報導，民主黨議員韋斯頓(Jennifer Wexton)詢問鮑爾有關美國是否應該恢復金本位制的問題時，鮑爾表示：「我並無批評謝爾頓的意思，不過，讓美國恢復金本位制的想法並不是好主意。」

如果謝爾頓通過參議院的任命，鮑爾將與謝爾頓一同共事。屆時，Fed的貨幣政策或將出現一些分歧。鮑爾認為，恢復金本位制是個糟糕的主意，這將使Fed無法再保障充分就業和物價穩定。而且，他表示：「在最近的歷史中，有很多次黃金價格的波動，皆不利於這兩個目標的實現。」

第二次世界大戰後，建立了以美元為中心的國際貨幣體系，這實際上是一種金匯兌本位制，美國國內不流通金幣，但允許其他國家政府以美元向其兌換黃金，美元就成為其它國家的主要儲備貨幣。但是，由於1960年 及 1968 年兩度金價大漲，造成美國黃金儲備流失、美元大幅貶值，最終美國總統尼克森(Richard Milhous Nixon)在 1971 年宣佈放棄金本位制。

最後，鮑爾也指出，倘若國會修改法律迫使Fed實施金本位制，則失業率將可能上升或通貨膨脹也可能產生劇烈波動，而為此採取應對措施，將不再成為聯準會的職責。