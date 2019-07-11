SEMI估台灣今年半導體設備成長率躍居第一　追過韓國

▲SEMI估台灣今年半導體設備成長率躍居第一，圖點開放大。（資料來源：SEMI 2019,July）

記者周康玉／台北報導

國際半導體產業協會（SEMI）今（11）日公布最新報告，台灣今年將從韓國手中奪下全球最大半導體設備市場寶座，成長率位居全球第一、達21.1%。

SEMI今日發布年中整體設備預測報告（Mid-Year Total Equipment Forecast），受地緣政治緊張局勢等部分影響，市場不確定性持續升高，預估今（2019）年全球原始設備供應商（OEM）的半導體製造設備銷售金額為527億美元，將較去年645億美元的歷史高點減少18.4%。

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報告也顯示，台灣今年將從韓國手中奪下全球最大設備市場寶座，成長幅度以21.1% 的成長率位居全球第一，北美則成長8.4% 居次。中國大陸將連續第二年維持第二名，韓國則因縮減資本支出將落至第三。

整體而言，除了台灣和北美以外，今年全部地區的整體支出都將呈現萎縮態勢。

SEMI預測，2020年設備市場可望因記憶體相關支出力道強勁以及中國大陸新增廠房而有所復甦。

屆時，日本的設備銷售將爆增46.4%，達到90億美元。綜觀全球，半導體設備銷售將在2020年恢復成長，達588億美元、年增11.6%。

SEMI同時預期，明年中國大陸、韓國和台灣仍將是前三大市場，中國大陸更將首度登上全球冠軍寶座，韓國將以117億美元成為第二大市場，台灣以115億美元設備銷售量位居第三。

若2020年整體經濟情勢改善，且貿易緊張局勢得以平息，以上數據皆還有上揚空間。