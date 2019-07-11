兩強相爭！中美貿易戰火下　台灣竟成8個受惠國之一

▲資誠的報告顯示，中美貿易大戰台灣竟成為少數的受惠國之一。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（11）日發布《全球經濟展望報告》，報告中顯示，美國政府對中國大陸部分進口商品加徵的第一輪關稅，已對全球經濟造成重大且明顯的影響。

值得注意的是，報告中發現，受到中美貿易戰影響，在2019年第一季，美國從中國大陸進口商品總額比去年同期下滑15%。但相對地，在2019年第一季，美國從八個亞洲經濟體的進口總額成長超過16%，包括孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、韓國、台灣、泰國和越南。PwC UK經濟學家Mike Jakeman表示，中美貿易衝突為美國在亞洲的貿易夥伴帶來新的機會，如果貿易戰持續，將有助於越南、韓國及台灣的經濟成長。

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Mike Jakeman提醒，儘管部分亞洲國家可能因中美貿易戰而受惠，但企業的價值鏈布局和投資都是全球跨境的，而不只在特定某些市場。未來，如果美國的貿易政策對歐盟和日本變得更加強硬，全球貿易量恐怕持續減少，可能會產生更多的輸家，而非贏家。

台灣企業仍要思考供應鏈調整與數位轉型

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌表示，面對全球保護主義興起的環境變局，許多台商積極做出應變，包括調整供應鏈、轉移重點市場及生產基地，在多元布局的腳步的確是相當敏捷靈活。

許祺昌指出，台灣雖然被點名是中美貿易戰火下的受惠市場之一，但台商仍然面臨全球稅務布局、供應鏈整合、數位轉型等種種挑戰，台商必須善用這一波貿易戰，更加敏銳地尋找政經版圖下的新機會，以及更積極透過數位科技轉型，以開拓下一波的成長契機。