「聯邦賴點卡」設計遭控抄襲事件落幕　授權金將以原創者名義捐做公益

▲「聯邦賴點卡」遭控涉嫌抄襲，廣告公司展現誠意與原創作人溝通，已達成共識。（圖／記者紀佳妘攝）

財經中心／台北報導

針對「聯邦賴點卡」圖案設計遭控涉嫌抄襲一事，接受聯邦銀行委託設計的電通安吉斯集團發表聲明道歉，坦言執行團隊未經原創作人同意即將改作圖樣使用於「聯邦賴點卡」之相關活動中，不符合集團員工必須遵守的行為準則。現已取得原創作人同意，活動將持續，避免卡片回收造成資源浪費，而此案授權金將以原創作人名義捐款給原創作人指定的公益團體。

聯邦銀行也表示，已鄭重要求電通安吉斯集團，應秉最大誠意與原圖著作人協商，妥善處理爭議，對本事件造成當事人及關心本事件社會大眾困擾，深表歉意，往後並會持續要求各合作廠商應更加注重智慧財產權，也希望愛護聯邦銀行的朋友們仍請繼續支持。

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《電通安吉斯集團聲明書》如下：

針對電通安吉斯集團接受聯邦銀行委託設計「聯邦賴點卡」圖案之爭議，本集團聲明如下：

電通安吉斯集團針對因設計「聯邦賴點卡」圖案之侵權事件所造成聯邦銀行、原創作人及關心此事件的朋友之困擾，深表抱歉。

本事件乃起因於執行團隊，未經原創作人(原圖作者柯柯@kerker630)同意即將改作圖樣使用於「聯邦賴點卡」之相關活動中，該活動之圖案並非原創作人所作，附上原創作人之原圖連結以供連結參酌。

此一單一事件並不符合集團員工必須遵守的行為準則，電通安吉斯集團一向尊重並捍衛廣告業界的智慧財產權。

電通安吉斯集團非常嚴正看待此一事件，並會針對所有相關員工再進行教育訓練，同時審核內部流程與規定，以確保將來不再有此類事件發生。

本集團已取得原創作人的同意，基於原創作人的環保意願，避免卡片回收所造成之資源浪費，「聯邦賴點卡」之活動將持續進行，並依照原創作人之意願將此案授權金，以原創作人之名義捐款予原創作人所指定之公益團體。