南韓晶片趁機「清庫存」拉高價格！迎戰日本限制半導體材料出口

▲日本限制半導體材料出口限制，南韓企業將準備「清庫存」。（圖／Pixabay）

財經中心／綜合外電報導

日本對南韓啟動半導體關鍵材料出口限制，將影響南韓經濟與相關產業鏈，不過卻有南韓晶片製造商指出，日本的作法反而讓南韓企業擁有更多時間「清庫存」，而當庫存降低後，也有助於提升晶片的價格。

根據路透社報導，三星（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）是遭受日本限制後影響最嚴重的公司，分析師認為，雖然南韓企業在短時間內很難找到替代材料供應，但也有可能導致庫存和生產減少，有助於推升晶片價格。

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南韓一家大型晶片的匿名製造商表示，「考慮到日本對我們採取的報復行動，我們更有機會清理那些存放更長時間的晶片，並且利用這個機會防止庫存累積。」而在10日股價收盤，南韓企業仍舊上漲，包括三星收漲1.00%、SK海力士收漲4.44%、韓國綜合股價指數收漲0.33%。

另外，《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）報導引述不具名消息人士指出，三星和SK海力士正考慮從本月開始，減少NAND儲存晶片的產量，不過這兩家公司都否認了該報導，卻未提供進一步回應。

報導指出，NAND儲存晶片供過於求，加上中美貿易戰威脅了智慧型手機等電子產品的全球市場，導致NAND儲存晶片的價格在過去一年內大幅下跌。

韓國半導體與顯示技術協會會長朴在勤（Park Jea-gun）表示，南韓晶片製造商正努力減少日本帶來的影響，但另一方面，南韓企業也能趁機降低3個月的庫存水平。