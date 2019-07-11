Fed主席暗示降息..美股刷新高　台指期一早漲逾70點飛越10,800點關卡

▲美股4大指數全面收高，台指期今（11）日開高震盪，指數一早站上10,800點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑威爾暗示可能降息，激勵美股4大指數全面收高，其中那斯達克指數創收盤新高、標普500指數盤中首度衝破3,000點，亞股漲跌互見，台指期今（11）日開高震盪，指數一早上漲逾70點，直接站上10,800點關卡，截至8點47分在10,800點附近震盪。

Fed主席鮑威爾赴國會參加聽證，是暗示將降息，美股4大指數全面收高，其中道瓊工業指數終場上漲76.718點，漲幅0.29%，收26,860.2點；標準普爾500指數也漲14.44點，漲幅0.45%，報2,993.07點；那斯達克指數尾盤上揚60.8點，漲幅0.75%，以8,202.53點作收；費城半導體指數收漲10.3點，漲幅0.7%，報1,471.51點。

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反觀台灣金融市場表現，股期雙市周三震盪走高，台股昨天走勢開高震盪，指數一度站上10,800點關卡，隨後漲幅稍微收斂，終場大漲95.7點，以10,798.48點作收，成交量1,028.23億元，三大法人同步站在買方，合計買超52.16億元，其中自營商買超38.83億元，投信買超1.49億元，外資及陸資買超11.84億元。

台指期昨天貼近現貨走勢，指數一路向上攻堅，終場上漲81點，收在10,731點，與現貨相較，逆價差67.48點，成交量9萬9,507口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,056口至16,050口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,527口至42,752口。