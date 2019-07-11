投訴鄰居養1狗2貓！他家窗外秒現「貞子驚悚照」狠瞪…崩潰了：警察也不幫

▲投訴鄰居養寵物，窗外竟然就出現恐怖「貞子」照片。（圖／翻攝自悅湖山莊之友，下同）

記者朱世凱／綜合報導

「我不曉得他們這樣嚇老人家的用意是什麼？」香港一名男網友表示，自己家中的長輩因為投訴隔壁鄰居養寵物，所以遭到惡意報復。從照片可見，惡鄰故意將玻璃窗往外推，並且將朝著原PO家的那一面窗貼上「貞子狠瞪」驚悚照，畫面相當不舒服。原PO對此無助地說，「這件事連警察都不幫，有人能幫我嗎？」

這名男網友近日在臉書群組「悅湖山莊之友」發文表示，自己和家人住在悅湖山莊4座，鄰居自從搬過來到現在已經有8年之久，大約在2、3年前開始養第1隻狗，「當時他們只說是別人寄託一陣子而已」，不料幾個月後，鄰居又再多養了2隻貓。

他也說，家中長輩之所以會投訴的原因，是因為鄰居總是把寵物放出來自己玩，「老人家已經好幾次被對方的狗嚇到了，我們也為此反應了超過2年，但是對方卻不願改善。」直到最近，鄰居還故意在窗戶上貼上女鬼「貞子」的嚇人照，讓他們一家人苦不堪言。

原PO接著表示，因為此事得不到解決，所以他就報警尋求協助，可是警方卻說，「貞子照只能當作是家中的一般裝飾而已，不能當作刑事案件處理。」加上社區管委會好像有心包庇鄰居，導致他們十分無助，找不到任何管道幫忙。

不少網友看完都同情樓主遭遇，並且批評鄰居作法太過分，「這樣嚇人有什麼意義？」、「他貼自己家的窗戶也很不吉利啊，到底幹嘛這麼幼稚？」、「最怕遇到惡鄰居，還是講不聽的那種」、「養狗的人不是都很有愛心嗎，連老人家都不放過，哪裡有心去愛寵物？」也有人說，「乾脆你也貼一道符在玻璃上」、「貼鬼臉回去」。

還有網友建議申請民事「禁制令」外，讓鄰居無法從事或繼續某種行為。原PO對此回應，感謝大家的提議，他已作出相關程序。據悉，有港媒記者致電該社區的管理部查詢事件，但對方卻說「負責同事不在」就拒絕回應了。