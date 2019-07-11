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「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

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記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼真人版《小美人魚》（The Little Mermaid）女主角愛麗兒演員確定，將由碧昂絲愛徒、美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle成員荷莉貝利（Halle Bailey）演出，卻也因為她的膚色引起爭議。荷莉貝利10日現身電影《獅子王》首映會，也再度掀起討論。

▲▼迪士尼真人版《小美人魚》愛麗兒飾演者荷莉貝利（Halle Bailey）在公佈選角後首次現身。（圖／CFP）

▲真人版《小美人魚》愛麗兒飾演者荷莉貝利，在公佈選角後首次現身。（圖／CFP）

荷莉貝利無懼爭議，10日現身電影《獅子王》首映會紅毯，這也是她在官方宣布接下愛麗兒一角後首次公開現身。荷莉貝利與姊姊一起出席，以一身黑色短洋裝現身，展現19歲的青春活力。

現場雖未受訪，但她們透過IG限時動態興奮的分享心情，看來並不受惡評影響。不過荷莉貝利在公布選角後首次現身依舊引起話題，不少網友仍在崩潰中，甚至批評她較寬的眼距表示：「好吧，或許是因為這樣，真的很像魚。」但也開始有人覺得，她確實擁有愛麗兒的靈性。

▲▼迪士尼真人版《小美人魚》愛麗兒飾演者荷莉貝利（Halle Bailey）在公佈選角後首次現身。（圖／CFP）

▲荷莉貝利（右）與姊姊一同現身《獅子王》首映會紅毯。（圖／CFP）

外界對《小美人魚》愛麗兒形象為紅髮白皮膚，不少網友仍無法接受由黑人女星演出，荷莉貝利大器改圖在Chloe x Halle推特大方曬出「黑人版小美人魚」的全新形象，並寫下：「美夢成真！」多數網友仍不習慣由黑人女星演出，「不是歧視，這位一看氣質就跟小美人魚不一樣」、「黑人身分是不是無敵了？」

▲▼《小美人魚》劇照 。（圖／《小美人魚》劇照）

▲導演表示，荷莉貝利擁有愛麗兒的內在特質 。（圖／《小美人魚》劇照）

雖然「黑人版愛麗兒」引起爭議，但導演勞勃馬歇爾表示，荷莉貝利具備多項小美人魚愛麗兒的內在特質，且又有出色的歌聲而獲選。據悉，在過去數個月以來，荷莉貝利一直是導演心中的最佳人選。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：小美人魚,荷莉貝利,Halle Bailey,愛麗兒

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