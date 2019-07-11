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15金控上半年獲利1810億！國泰金大賺逾300億　富邦金穩居每股獲利王

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▲▼6月份15家上市櫃金控獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表）

▲6月份15家上市櫃金控獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

上市櫃15家金控6月獲利全數出爐，全體金控6月稅後純益286億元，累計上半年稅後純益達1810.85億元，其中富邦金上半年每股稅後盈餘（EPS）2.7元，穩居金控每股獲利王，而國泰金則成為稅後純益唯一突破300億元的金控公司。

在新台幣轉升下，壽險金控獲利恢復正常水準，15家上市櫃金控公司上半年稅後純益達1810.85億元。觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘2.7元，穩居金控每股獲利王寶座，緊追在後的是國泰金（2.44元），排名第三的則是兆豐金（1.13元），成為公股表現最亮眼金控，名列第四的是中信金（1.01元），至於第五名則由玉山金和元大金並列。

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國泰金自結6月份稅後盈餘49.9億，累計今年前6月稅後盈餘339.9億元，每股稅後盈餘達2.44元。國泰金5月受到新台幣大貶影響，旗下子公司國泰人壽外匯避險績效佳，單月大賺112億元創新高，不過隨著6月新台幣呈現升值態勢，壽險公司單月獲利回歸正常水準。

富邦金公布今年6月自結稅後淨利達38.15億元，相較去年同期成長47%，累計前6月稅後淨利276.61億元，每股稅後盈餘為2.70元，穩居金控每股獲利王寶座。

兆豐金上半年獲利佳，成為公股金控之首。6月的稅後純益為29.5億元、較5月增加增長46%，累計上半年兆豐金稅後純益為153.53億元，較去年同期增長了2.29%。不過潤寅案兆豐銀曝險金額6.43億元，預估損失4.77億元，目前兆豐銀僅認列1億元的損失。

合庫金控6月自結稅後純益14.6億元，年增2.03%，累計今年上半年稅後純益84.89億元，年增4.9%，EPS為0.66元。合庫金對潤寅的曝險大約5億多元，而對潤寅的損失，大抵已經提存，因此下半年就不用擔心潤寅的威脅。

第一金6月份稅後淨利18.37億元，主要是認列台灣金聯股息收入1.17億元以及證券子公司由虧轉盈所致，上半年累計稅後淨利為99.14億元，年增率3.49％，EPS為0.80元。而旗下的第一銀行因金融交易利得則因換匯交易利益減降而下滑至8.22億元。資產品質持續改善，毛提存降至3.2億元使整體淨提存僅及0.29億元。一銀的放款覆蓋率微升1bp至1.27%，逾放比續降至0.28%。

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關鍵字：金控,獲利,富邦金,國泰金,EPS,潤寅

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