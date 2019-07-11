買愈早賺愈大！超狂福袋開賣前4週「每週加碼抽鑽石黃金」售2000份再抽轎車

▲988福袋第3波活動將送出3台納智捷LuxgenS3轎車，只要買到前2000份福袋，以及在活動期間新戶買3份、老客戶買1份，都可抽汽車大獎！（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

今年已經過了一半，回顧上半年是否覺得日子一成不變，想要突破卻沒有方向，或許可以買張刮刮樂、大樂透或福袋試著翻轉命運？今年年初以「買福袋抽房子」創造極高網路聲量的「988福袋」，短短半年就送出房子、車子、黃金、極光之旅、萬元現金等百項大獎，現在第3波活動再度登場，而且早鳥買家可參加的抽獎方案更多，等於買愈早賺愈大，擁車擁房的美夢又可以做起來了。

上一波活動加碼抽出的LuxgenS3轎車得主，近日也現身接受媒體採訪並開心領新車。988福袋業者表示，該名得主因為兒子喜歡吃豬排，因此看上第二波「買豬排抽大獎」活動，一口氣買了3份豬排福袋，沒想到只花2,964元，就抽中市價近60萬的納智捷LuxgenS3轎車，且換算下來投資報酬率竟高達200倍！有吃有拿又有車子開，當然引起網友一陣羨慕，「恭喜～也太爽了」、「天啊什麼時候換我領車」、「早知道就多買幾包，衝一下中獎機率！」

▲有網友看到新聞才知道福袋活動，直呼「錯過前面的，後續還有機會嗎？」業者表示有的！而且第3波活動更準備了3台LuxgenS3及更多好禮，要讓網友再次擁抱圓夢機會。

第3波活動已在6月底起跑、預計9月底結束，但為了不讓民眾的中獎夢拖太久，業者祭出「買到前2000份福袋就可加碼先抽LuxgenS3一台」的驚爆大獎，僅1/2000的中獎機率就能抽新車，可說震撼業界，因此截至目前2000份福袋僅剩500多份，預計7月底就能先產生一名新車得主！

此外，活動前4週也訂為「早鳥週」，不只可用福袋價988元購入Footer除臭襪、黑亮瞳特惠組、義大利進口蒂卡娜沐浴乳或真宴坊燕窩8入組禮盒，並獲得1次「大家抽」享抽一克拉裸鑽、純金飾品或房子的機會，當週還可再抽「專屬好禮（1名，市值約45,000～78,000元）」以及30分GIA認證裸鑽一顆（1名，市值約30,000元）、純金飾品（10名，市值約4,000元）。加上「前2000份福袋抽汽車」、「大家抽」，早鳥民眾基本上就有3次的中獎機會，同一手機號碼累積買2、3、4份福袋，也有各別可加抽的品項，老客戶更可加碼再抽一台LuxgenS3，每個大獎品項不怕沒人來抽，就等踴躍的民眾帶它們回家。



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▲於本週第3週（7/8～7/14）完成購買的民眾，可先以988元得到台北敦南誠品專櫃商品「蒂卡娜detercom沐浴組合套組（市值1,400元）」，還能再抽「蒂卡娜一年份沐浴品項（市值約45,000元）」、30分裸鑽或純金飾品。

事實上，業者今年1月首次以「買福袋抽房子」上線，曾受到不少網友質疑公正度與真實性，活動創辦人王撫民笑說，為了向大家宣告他們「玩真的」，不只請來「遠東萬佳法律事務所」見證，每場抽獎活動更以現場直播的方式邀請網友同步揭開幸運得主名單，「第2波活動我們也請來藝人沈玉琳主持活動，他在了解整個流程後，也對988福袋大感興趣，這次更接下第3波活動代言人的角色。現於八大戲劇台熱播的韓劇《皇后的品格》也能看到我們的冠名贊助，就是要把988福袋所代表的希望傳播出去，與更多人分享！」

▲荒謬大師沈玉琳接下第3波活動代言人。

而且，少有人知道的是，在法律規定下，售出福袋數量需即時更新，若有興趣抓緊第3波早鳥加碼，現在到988福袋官網，就可看到有多少人一起競爭當週大獎。過去錯過成為美宅、轎車新主人的時機，如今翻轉命運的分岔路又來到眼前，用一張藍色小朋友，幫人生預約一個成為超級幸運兒的機會，下次在直播中出現的得主名字，說不定就是自己。



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