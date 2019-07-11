曾入獄服刑！鹽水雞老闆變身浮標師傅 「釣蝦界竄紅」

▲黃一毛還是位手工浮標師傅。（圖／黃一毛提供）

實習記者蔣昕蒨／綜合報導

黃一毛過去曾經因販賣盜版光碟入獄，如今的他卻是人氣鹽水雞店的老闆，大排長龍的隊伍與接不完的訂單，都是黃一毛無盡熱情和努力下的產物。後來，他在因緣際會下找到了自己的興趣，開始製作手工浮標，不僅獲得許多釣蝦好手的喜愛，也成為選手比賽時指定要用的浮標，每個月銷量可超過100支。

在板橋裕民夜市，有一家天天大排長龍的鹽水雞攤位，營業時間未到，就已經出現排隊人潮。老闆黃一毛平時除了兼顧鹽水雞生意，晚上收攤後，更成為一名製作手工浮標的專業師傅。

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▲黃一毛老闆的鹽水雞攤。（圖／翻攝自Facebook／一毛不拔 鹽水雞 煙燻雞）

但在風光的背後，其實有段不為人知的過去，當年他曾因販賣盜版光碟而入監服刑，之後找工作因本身個性而做不久，同時他也不想當月領2、3萬的上班族，「以前我喝一次酒，在這邊上班一個月的薪水都還不夠付」。之後他開始在夜市擺攤賣鹽水雞，由於價格親民、份量豐厚加上他個性親切、愛交朋友，攤子前永遠排著長長的隊伍。

除了鹽水雞生意興隆，晚上收攤後，黃一毛更變身浮標師傅，做出精美好用的手工浮標，每一支都是他親手花費約一周的時間製作出來的，即便價格偏高，依然成為釣蝦選手比賽時的愛用浮標，甚至都要提前預訂，每月超過百支的訂單更使收入超過鹽水雞攤位。

▲黃一毛製作的手工浮標。（圖／黃一毛提供）

儘管如此，黃一毛卻從沒想過放棄鹽水雞攤位，他認為那是他的根本，也是對老顧客的一種責任。就算每天要工作13個小時，蠟燭兩頭燒，他依舊在工作中找到樂趣，即使看來辛苦，也因熱愛而全心全意投入。

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