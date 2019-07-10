東森購物宣佈楊俊元升任香港草莓網執行長　全面搶攻網路市場

▲東森購物宣佈由楊俊元升任草莓網執行長暨東森購物電子商務事業部及全球商貿中心執行長。（圖／公關提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物日前宣佈由楊俊元升任香港草莓網跨境電商執行長暨東森購物「電子商務事業部」及「全球商貿中心」執行長。在競爭激烈的電商戰場中，東森購物營收持續極速成長，東森購物網在東森購物的營收佔比約26%，2018年營收36.64億元，年增9%，2019年目標55億元，預計要再成長50%，在楊俊元營運長接任東森購物網後，網站經過3個月努力經營，2018年8月開始獲利。東森購物整體Q1營收43億元，年增24.1%，合併草莓網營收則成長46%。東森購物宣佈2019年6月營收為15.5億元，2019年累積前半年合併營收約97.3億元，在東森購物網的助攻下，直衝百億大關。

東森購物董事長王令麟表示，團隊組織換人，新任執行長楊俊元原是公司法務長，經過「東森學院」多年訓練畢業，聰明、統合能力強，資源整合做得好，發揮盈利機制。同時，楊俊元接任電子商務事業部營運長後，過去一年，專注精進改善網站、服務、商品數以及整合各通路資源上，因此在多元通路中表現亮眼，去年11月，楊俊元帶領東森購物網雙11單日業績一舉衝上1.5億再寫新頁，是東森購物網開站15年來單日業績歷史新高，未來也將香港草莓網交給楊俊元執行長和他的新生代團隊，相信更能與東森集團進行密切的資源整合，發揮更強大的綜效。

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▲去年東森購物雙11單日業績破2億，王令麟頒發200萬現金獎勵團隊。（圖／東森購物提供）

楊俊元表示，TV環境已經不如以往、收視下滑、上架費太高（已經不附效益），連momo台都減少頻道由3條減至2條向網路全面發展，東森將在戰略上學習momo，已經下達指令、全面搶攻網路市場。

過去一年，網站內部除針對人員組織、商品結構等調整，尤其民生用品和每個人的生活息息相關，為滿足消費者的需求，商品方面持續尋求與廠商或品牌合作，像是近期新增EASYSHOP、阿瘦、可口可樂以及3C周邊業者等產品後，目前已有多達50萬項商品數，提供更多元的選擇；此外，美妝、保健類別一直是網站重點發展品項，除了東森購物自營品牌，再加上東森自然美、香港草莓網等商品線，現在相關品項數也比以前更多。

楊俊元指出，網路能夠突起的另一原因，來自於東森集團擁有豐沛資源，並應用大數據分析，而除了原有的型錄、電話行銷、MOD、APP、OTT等，集團近年積極發展多元通路，採取精準的行銷，包括東森自然美、草莓網、東森寵物雲，不僅帶動東森聲量往上再提升，各通路之間也都發揮了加乘效果，藉由資源整合共享，讓網站經營有更多不同面向，觸及廣大消費者。

在服務會員上，則是從消費者體驗角度重新檢視改善，像是優化網站使用介面、瀏覽動線，並提供有感的行銷活動和商品折扣，當發現活動推不動、業績不好時，就立刻進行修正，除此之外，楊俊元認為東森購物網的一大優勢是有專業電話客服團隊，「其他購物網站連客服電話都很難找到，只能透過e-mail，但我們的話，東森購物單單網路就有50名客服人員，24小時輪班則有300位，提供最有溫度的服務給會員，這是其他購物網站所沒有的優勢。」

為全面滿足消費者的生活需求，東森購物未來將提供獨家優質的自營商品，並整合線上線下通路，王令麟提到，其中，東森自然美準備推出更多新品系列，同時積極再開200間加盟店，直營店從2間拓展至17～20間，讓傳統美容SPA走向開架式美容店，而東森寵物店也將持續展店，今年目標從18間擴大至80間店，東森房屋仲介店則是朝複合店新型態經營，未來營運重點放在線下，慢慢建立起東森生態圈，在各通路會員相互引導下，提供更多、最好的服務給消費大眾。