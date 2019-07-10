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溫柔撫觸按摩新生兒　有助健康成長好處多多

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▲郭綜合醫院產後護理之家孫嘉霙護理長指出，對嬰兒溫柔撫觸按摩，有助健康成長好處多多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭綜合醫院產後護理之家孫嘉霙護理長指出，對嬰兒溫柔撫觸按摩，有助健康成長好處多多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

郭綜合醫院產後護理之家孫嘉霙護理長指出，美國小兒科期刊發表，對早產兒每天進行3次15分鐘的按摩，體重增加47％，並提早6天出院，而2010年進行系統性文獻回顧，提出新生兒接受按摩5至10天，實驗組比控制組體重平均增加提高約21至48％，住院天數平均減少3至6天，可說對健康好處多多。

孫嘉霙護理長說，近年的研究更發現早產兒除了被證明撫觸不但有更好的神經發育，降低敗血症風險，更減少住院時間和新生兒壓力，另有研究指出母親學習和進行嬰兒按摩的歷程，可提升母親對生育的滿意度，和養育子女正向態度。而按摩對足月嬰兒方面更是促進心理和生理健康之重要方法之一，好處非常多，有助於母嬰和諧關係。

▲郭綜合醫院產後護理之家孫嘉霙護理長指出，對嬰兒溫柔撫觸按摩，有助健康成長好處多多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

孫嘉霙護理長舉例說明指出，黃小弟出生週數32週，因母親早期破水及植入性胎盤緊急剖腹產娩出出生體重一1890公克，使用正壓呼吸器住院20天出院，入住產後護理之家時體重1990公克餵食量40ml／每3小時餵食1次，每天3次與父親肌膚接觸15分鐘與嬰兒按摩15分鐘。
結果發現：2週後餵食量增加到60ML／每3小時餵食1次、皮膚乾燥及腹脹溢吐奶改善、體重增長至2550公克，母親哺乳次數由0次增加為4次、每次15分鐘延長至30分鐘，學習育嬰知識及技能滿意度為5分（滿分為5分），出院3050公克（矯正年齡39九週）。

孫嘉霙護理長說，每個嬰兒都是獨立個體，不需制式按摩每個部位。挑選溫暖安靜的空間，準備柔軟被單、嬰兒油或乳液，建議在沐浴後、餵食後至少間隔1小時（就寢前需避免過度刺激），建議剛開始先從5分鐘開始，逐漸延長至15至20分鐘，建議「停看聽」三步曲為按摩做準備，首先避免被生理因素或環境因素而干擾，如發燒、皮膚病、血液疾病、腸胃炎、寶寶肚子餓、想睡覺、太燜熱或是較大嬰兒有太多陌生人等情形。

第二是觀察膚色、活動力、肌張力，最後聆聽並辨識嬰兒哭聲、學習安撫技巧，以促進親子依附關係建立母育信心，尤其嬰兒按摩原則應依寶寶舒服、媽媽輕鬆來進行。步驟並沒有一定的順序，可依臉、胸、腹、背、四肢等部位緩慢的輕柔按摩。

孫嘉霙護理長強調，溫柔撫觸的嬰兒按摩，不但增加迷走神經活動而產生更多荷爾蒙、胰島素，因此有助於食物之吸收消化，讓嬰兒體重增加較理想，更促進母嬰健康及改善親子依附關係，以達到醫病雙贏之良好成效。

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關鍵字：溫柔,撫觸,按摩,新生兒,健康

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