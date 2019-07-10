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潤寅地雷尚未完全認損　4公股金控上半年獲利逾400億

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲4大公股金控，目前仍是兆豐金稅後純益及EPS最高。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

公股金控上半年獲利表現出爐，根據4大公股金控的自結數顯示，整體6月的稅後純益為77.67億元，上半年賺了422.09億元，而公股金控皆較去年同期成長。

據悉因為公股銀行潤寅案，曝險金額高達31億元，且損失金額高達六、七成左右，使得財政部不得不關心公股銀行的貸後管理以及放款的風險控管，財政部長蘇建榮明（11）日將邀集八大公股行庫董總開會討論，避免類似潤寅案再度發生。根據了解，公股銀行對於潤寅的呆帳尚未完全認列，大多數將在第3季前(9月底)認列，所以尚未反映在上半年的獲利上。

請繼續往下閱讀...

兆豐金上半年獲利，還是個公股金控之首。6月的稅後純益為29.5億元、較5月增加增長46%，累計上半年兆豐金稅後純益為153.53億元，較去年同期增長了2.29%。不過潤寅案兆豐銀曝險金額6.43億元，預估損失4.77億元，目前兆豐銀僅認列1億元的損失。

合庫金控6月自結稅後純益14.6億元，年增2.03%，累計今年上半年稅後純益84.89億元，年增4.9%，EPS為0.66元。合庫金對潤寅的曝險大約5億多元，而對潤寅的損失，大抵已經提存，因此下半年就不用擔心潤寅的威脅。

第一金6月份稅後淨利18.37億元，主要是認列台灣金聯股息收入1.17億元以及證券子公司由虧轉盈所致，上半年累計稅後淨利為99.14億元，年增率3.49％，EPS為0.80元。而旗下的第一銀行因金融交易利得則因換匯交易利益減降而下滑至8.22億元。資產品質持續改善，毛提存降至3.2億元使整體淨提存僅及0.29億元。一銀的放款覆蓋率微升1bp至1.27%，逾放比續降至0.28%。

華南金6月稅後淨利為15.20億元，累計上半年稅後淨利為84.53億元，每股稅後盈餘為0.73元，年增率14.49％，每股淨值為15.80元。華銀的潤寅曝險並不高，損失金額至多0.4億元，而6月華銀的表現也能維持穩定，主要原因是呆帳提存減少、呆帳回收增加。

4大公股金控上半年獲利表現還算穩健，主要是因為有些尚未認列潤寅的損失，法人表示，因為潤寅是剛發生的案件，公股銀沒有立即要認列損失的立即性，加上第3季還有股利收入加持，可以多少抵銷潤寅所帶來的衝擊。

▼4大公股金控獲利表現。（製表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

▲▼4大公股金控獲利表現。（製表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

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關鍵字：金控,獲利,上半年,稅後純益,兆豐金,第一金,合庫金,華南金,成長

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