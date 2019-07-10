富士康總經理接洽Lamigo？　鴻海澄清「個人身份交流」

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者姚惠茹／台北報導

針對轉賣傳聞，Lamigo桃猿隊今（10）日發表聲明，文中間接證實球團領隊劉玠廷、副領隊浦韋青與富士康總經理游象富接觸，對此，鴻海聲明，「經了解，游總經理是以個人身份與桃猿球團在非正式場合交流，目的是希望了解球團運作模式和需求，其他細節公司並不了解。」

全台關注Lamigo桃猿隊要轉賣的消息，國民黨總統初選參選人郭台銘今天接受媒體訪問表示，原本介紹鴻海子公司富士康接手Lamigo桃猿隊，出價5.88億元，結果遭到桃園市長鄭文燦從中阻擾。

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隨後Lamigo桃猿隊發出聲明指出，領隊劉玠廷先生、副領隊浦韋青先生與富士康科技集團總經理游象富先生在5日會面，陪同游總經理出席的有周守訓先生，雙方會面前，劉玠廷領隊接到吳志揚會長的來電，電話中吳志揚會長予以祝福與勉勵，未多言其他。

聲明提到，雙方交談席間，游總經理曾接過兩次電話，游總經理告訴劉玠廷領隊，一次是來自吳志揚會長，另一次則是來自郭台銘董事長。在交談過程中，游總經理向球團表達關切之意，雙方並就球隊現況以及台灣棒球環境交換意見，至於轉賣的金額和轉賣的任何細節，過程中雙方均未提及。

市場推測這是游象富出面代郭台銘接洽球團，對此，鴻海晚間發出聲明表示，「經了解，游總經理是以個人身份與桃猿球團在非正式場合交流，目的是希望了解球團運作模式和需求，其他細節公司並不了解。」