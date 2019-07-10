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房市穩了！上半年契稅增長5.7%　高雄成長最多

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▲▼台北市,大直,房價,房產,房市,租金,租屋,買房,賣房,房貸,房地產,都更。（圖／記者曾俊豪攝）

▲財政部表示，從上半年的契稅件數來看，房市交易回穩了。（圖／記者曾俊豪攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（10）日公布全國賦稅收入統計，財政部官員透露，要觀察房市是否回溫、穩定，代表房市的交易移轉情形，契稅最具代表性。而根據統計，今年上半年契稅件數有18萬4,184件，較去年同期增長5.7%，顯示房市確實回溫、穩定的狀況，六都之中，台北市6月成長最多、上半年則是高雄明顯增長。

根據財政部統計，6月土地增值稅的實徵淨額為82億元，較去年同期增加了7億元，年增率為9.4%；前6個月土地增值稅為487億元，較去年同期增加22億元。就件數來看，今年土地增值稅徵起件數有4萬8,363件，較去年同期增加1,664件，累計上半年徵起件數為30萬372件，較去年同期增加6,454件，年增率2.2%。

請繼續往下閱讀...

但是，從契稅來看，就可以明顯感受到房市回穩，根據財政部統計，6月契稅有3萬149件、較去年同期增加4.4%；累計上半年有18萬4,184件，年增率也有5.7%。

就六都的6月來看，台北市有3,450件、年增率13%；新北市5,499件，年減3.2%，主要原因是缺乏大型社區案件；桃園市4,072件，年增率10.8%；台中市3,996件，年增率4.9%；台南市2,333件，年增率9.4%；高雄市3,567件，年增率9.1%。

累計上半年來看，台北市1萬9,790件，年增4.4%；新北市3萬4,386件，年增率3.7%；桃園市2萬1,695件，年增率7%；台中市2萬4,819件，年增率5.9%；台南市1萬4,549件，年增率5.1%；高雄市則有2萬4,644件，年增14.9%。財政部官員表示，就今年上半年的契稅件數來看，以及六都的表現來看，房市確實是在回穩當中。

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